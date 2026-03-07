Lan tỏa tinh thần cống hiến của bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Gia đình Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trao tặng Bảo tàng Hà Nội nhiều hiện vật quý

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), chiều 13/3, tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức tọa đàm “Đặng Thùy Trâm - Từ tình yêu gia đình đến trái tim Tổ quốc” với sự tham dự của những nhân chứng là người thân của Bác sĩ, Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm (1942-1970).

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ra ở Huế, lớn lên tại Hà Nội. Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, cô đã xung phong vào chiến trường, làm việc tại Bệnh viện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại đây, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để cứu chữa cho những thương bệnh binh, sẵn sàng đối mặt với bom đạn để bảo vệ đồng nghiệp cũng như những thương binh mà bệnh viện cứu chữa. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã anh dũng hy sinh khi bị địch phục kích.

Tên tuổi của Bác sĩ, Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm sống mãi, đặc biệt khi cuốn Nhật ký của bác sĩ sau khi lưu lạc ở Mỹ được công bố. Những tâm sự trong hai cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm thể hiện nhiều tâm tư, suy nghĩ về tuổi trẻ, về Tổ quốc, về chiến tranh-hòa bình và đặc biệt là khát vọng cống hiến cho đất nước.

Tại tọa đàm, 3 người em gái của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là Đặng Kim Trâm, Đặng Phương Trâm và Đặng Hiền Trâm đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về người chị cả trong gia đình. Những câu chuyện về kỷ niệm khi Bác sĩ Đặng Thùy Trâm còn là một cô gái trẻ đã dạy dỗ các em, những tình cảm gia đình khi bác sĩ lên đường, hay qua những cánh thư liên lạc giữa những người thân trong gia đình… đã khắc họa những khía cạnh khác về Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Hình ảnh Bác sĩ Đặng Thùy Trâm hiện lên là một người giàu lòng nhân ái, mang khát vọng cứu người và sẵn sàng dấn thân vào nơi gian khó. Qua đó, công chúng càng hiểu thêm về một cô gái Hà Nội yêu cuộc sống, yêu hòa bình, nhưng trong tâm hồn ấy, khát vọng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc vượt lên tất cả. Đó cũng chính là câu chuyện từ tình yêu với gia đình đến một trái tim vì Tổ quốc.

Bảo tàng Hà Nội là nơi lưu giữ một số hiện vật về cuộc đời hoạt động của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Thông qua hoạt động tọa đàm, Bảo tàng Hà Nội mong muốn tạo nên sự kết nối giữa hiện vật lưu trữ với nhân vật lịch sử, đặc biệt những nhân vật lịch sử gắn bó với Hà Nội. Đây chính là cách phát huy giá trị hiện vật, lan tỏa những giá trị tinh thần một cách hiệu quả nhất, đặc biệt là việc “truyền lửa” đến giới trẻ.

Trong không gian nghệ thuật đa phương tiện tại Bảo tàng Hà Nội, buổi tọa đàm đã mang đến một trải nghiệm lịch sử mới mẻ. Bằng công nghệ trình chiếu 3D sống động bao trùm không gian, hành trình của nữ bác sĩ từ những góc phố thân thuộc đến chiến trường khốc liệt hiện lên đầy chân thực và xúc động.

Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm thanh và kỹ thuật đồ họa hiện đại đã biến những trang nhật ký tĩnh trở thành một hành trình cảm xúc đa giác quan. Người xem được đắm mình trong không gian bao cảnh, nơi lý tưởng sống và tinh thần dấn thân của Bác sĩ, Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim công chúng.

Nhân dịp này, gia đình trao tặng một số kỷ vật quý của Bác sĩ, Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm tới Bảo tàng Hà Nội. Bảo tàng Hà Nội cũng cử chuyên gia đến gia đình Bác sĩ Đặng Thùy Trâm để bảo tồn, lưu giữ lâu dài những kỷ vật về Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Trong thời gian tới, Bảo tàng Hà Nội sẽ triển khai không gian trải nghiệm đa phương tiện về cuộc đời, hoạt động của Bác sĩ, Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để phục vụ công chúng.

