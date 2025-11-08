Đoàn kết - “điểm tựa” vượt qua khó khăn

Họ Phan thôn Khuông Phò Đông trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở thôn Khuông Phò Đông (xã Quảng Điền) và thôn Đồng Bào (xã Đan Điền) trời lại chuyển mưa, se lạnh. Dự báo còn có thể xuất hiện đợt mưa lớn tiếp theo, nhưng sân nhà văn hóa thôn Khuông Phò Đông vẫn sáng đèn, cờ hoa vẫn tung bay và bà con vẫn đến dự đông đủ. Năm nay, Ngày hội ĐĐKTDT không tổ chức liên hoan, không tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao vì tình hình mưa lũ, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự đoàn kết.

Ông Phan Thủy, đại diện họ Phan trong thôn Khuông Phò Đông nói: “Ngày hội ĐĐKTDT năm 2025, bà con quy tụ về nhà văn hóa thôn để được gặp nhau, được nói lên tiếng nói của mình cũng là vui rồi. Đây cũng là dịp để nhắc nhau rằng, phải luôn đoàn kết, đây mới là điều giúp bà con vượt qua mọi khó khăn”.

Vùng quê Khuông Phò Đông có 431 hộ, với gần 1.800 nhân khẩu sống chủ yếu bằng nghề nông. Với họ, vì là vùng thấp trũng, nên mưa lũ chẳng có gì là xa lạ. Đợt mưa lũ vừa qua khiến đường sá, sân vườn chìm trong nước, nhiều nhà phải dùng ghe để đi lại. Vậy mà chỉ cần khi nước bắt đầu rút, từ người già đến thanh niên đều tỏa ra dọn dẹp, khơi thông đường làng, gom rác, xắn tay khôi phục sinh hoạt. Không ai than vãn, chẳng ai trông chờ, cái tình làng, nghĩa xóm đã thành nếp từ lâu.

Cũng tinh thần ấy hiện rõ ở thôn Đồng Bào (xã Đan Điền). Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Bào, ông Trần Khởi chia sẻ: “Ngày hội không chỉ để ôn lại truyền thống. Đây là lúc bà con nhìn lại đã làm được gì trong thời gian qua, còn những gì vướng mắc. Khó chỗ nào thì cùng nhau bàn bạc để tháo gỡ. Với bà con nơi đây, có đoàn kết thì việc khó mấy cũng thành công”.

Thôn Khuông Phò Đông và thôn Đồng Bào nhiều năm liền là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Danh hiệu đó không đến từ hô hào khẩu hiệu mà từ sự tự giác, trách nhiệm của từng hộ dân. Hơn 20 năm làm công tác mặt trận thôn, ông Trần Khởi vẫn kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe từng hoàn cảnh. Những câu chuyện nhỏ ấy trở thành cơ sở để ông đề xuất với chi bộ, chính quyền những việc làm sát thực, vừa sức dân.

Ở thôn Đồng Bào mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” là minh chứng rõ nhất. Ông Khởi bảo: “Môi trường sạch không phải tự nhiên mà có. Nhờ bà con giữ nếp, giữ thói quen, nên trục đường nào trên địa bàn thôn cũng sạch sẽ, kể cả sau mưa lũ”.

Ngày hội ĐĐKTDT cũng là dịp bà con bộc bạch những điều còn vướng bận. Không câu chữ hoa mỹ, không hình thức, những ý kiến đưa ra chân thật như chính nếp sống của người dân quê. Ông Nguyễn Hội, người dân thôn Khuông Phò Đông góp ý thẳng thắn: “Bà con trong thôn phải nhắc con cháu giữ an ninh, tránh trộm cắp vặt. Khi trong thôn có đám tang thì hạn chế loa đài, hát hò rất phản cảm. Cưới hỏi cũng nên gọn gàng, đúng giờ giấc; tang lễ làm đúng phong tục, nhưng phải tiết kiệm”.

Vấn đề môi trường cũng được nhiều bà con đề cập: “Rác thải theo nước lũ trôi dạt, xác động vật để ngoài đường nguy cơ dịch bệnh rất cao… Những điều nhỏ ấy, nếu ai cũng xem nhẹ, sẽ thành mối lo cho cả cộng đồng”. Góp ý của bà con cho thấy sự chuyển biến từ “được vận động” sang “tự giác giữ nếp sống văn minh”, điều mà không một nghị quyết nào hiệu quả nếu thiếu sự đồng lòng của người dân.

Ngày hội năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - xã hội đơn thuần. Với bà con hai thôn Khuông Phò Đông và Đông Bào, đoàn kết không phải là khẩu hiệu, mà là sức mạnh thật sự giúp họ vượt qua thử thách trong những ngày mưa lũ.

Từ chuyện đơn giản như nhắc nhau bỏ rác đúng chỗ, giữ đường làng sạch đẹp, đến việc nặng nhọc như cùng nhau dọn dẹp sau lũ… tất cả cho thấy mỗi người đều là “một hạt nhân đoàn kết”, góp phần tạo nên sự yên bình cho làng xóm.

Rời thôn Khuông Phò Đông và thôn Đồng Bào, câu hát “Bài ca đoàn kết” vẫn còn vang vọng. Và tôi hiểu sâu sắc rằng, ở những vùng quê thấp trũng này, đoàn kết luôn là thứ “sức mạnh vô địch” giúp bà con sớm lấy lại bình yên sau mỗi mùa mưa lũ.