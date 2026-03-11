Trao 30 suất học bổng cho sinh viên trị giá 1,3 tỷ đồng

Sinh viên nhận học bổng

Hơn một thập kỷ qua, Quỹ học bổng AMA không chỉ là một nhà tài trợ, mà đã trở thành người bạn đồng hành tận tâm, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhiều thế hệ sinh viên của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Sự hỗ trợ từ quỹ đã giúp các em vơi bớt gánh nặng kinh tế, tiếp thêm nghị lực để kiên trì theo đuổi lý tưởng trở thành những nhà giáo tâm huyết trong tương lai.

Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đang là nơi học tập của hơn 6.000 sinh viên, phần lớn trong số đó đang theo đuổi khối ngành sư phạm. Nhiều em đến từ những dải đất miền Trung còn nhiều gian khó, nơi thường xuyên chịu tác động của bão lũ.