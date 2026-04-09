240 triệu đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm

HNN.VN - Ngày 16/4/, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Công ty TNHH TMDV XNK Phong Vũ tổ chức chương trình trao học bổng thường xuyên dành cho sinh viên nhà trường.

Theo thỏa thuận tài trợ, mỗi năm Công ty TNHH TMDV XNK Phong Vũ sẽ hỗ trợ 5 suất học bổng, với mức 1.000.000 đồng/sinh viên/tháng, bắt đầu từ tháng 4/2026 và kéo dài đến khi sinh viên hoàn thành khóa học, với tổng trị giá 240 triệu đồng.

Học bổng này dành cho sinh viên có học lực từ loại khá trở lên, rèn luyện tốt và có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ tài chính, Công ty TNHH TMDV XNK Phong Vũ còn tạo điều kiện để sinh viên xuất sắc có cơ hội được tuyển dụng và làm việc sau khi tốt nghiệp, mở ra hướng đi rõ ràng cho tương lai nghề nghiệp.

Chương trình trao học bổng nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời khuyến khích tinh thần nỗ lực, rèn luyện và phát triển bản thân, thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
