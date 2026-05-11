Hội Khuyến học thành phố Huế

Trao 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

HNN.VN - Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 16/5, Hội Khuyến học thành phố tổ chức trao học bổng đợt 19/5 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

 Trao học bổng cho các em học sinh

Hội Khuyến học trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học. Trong đó, có 40 học sinh tiểu học, 40 học sinh THCS và 20 học sinh THPT. Nguồn kinh phí trao học bổng được huy động từ sự hỗ trợ của Tập đoàn Quế Lâm và Quỹ học bổng Đinh Thiện Lý.

Các phường, xã đã lựa chọn mỗi địa phương 2 học sinh tiêu biểu gồm 1 học sinh tiểu học và 1 học sinh THCS có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Đối với khối THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các trường lựa chọn 20 học sinh giàu nghị lực, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Theo ông Phan Công Tuyên, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, hoạt động trao học bổng không chỉ góp phần hỗ trợ học sinh khó khăn mà còn kịp thời động viên, lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó trong học sinh trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Hội Khuyến học thành phố đã tích cực vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và các đoàn thể để xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Qua đó, nhiều chương trình học bổng và giải thưởng khuyến học được duy trì hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong cộng đồng.

Tính đến tháng 7/2025, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố đã trao 17.123 suất học bổng với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.

 

MINH HIỀN
Sách chữ nổi vào thư viện: Thêm cơ hội cho học sinh khiếm thị

Nhu cầu lớn nhất với học sinh khiếm thị hiện nay vẫn là sách giáo khoa theo định dạng chữ nổi braille. Phần lớn các em học hòa nhập tại các trường phổ thông, sử dụng cùng chương trình và nội dung như học sinh không khiếm thị. Tuy nhiên, khi không có sách chữ nổi tương ứng, việc tiếp cận bài học chủ yếu dựa vào nghe giảng và ghi nhớ, khiến quá trình học tập gặp nhiều hạn chế.

“Học sinh với an ninh mạng”

Đó là cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh khối trung học cơ sở (THCS). Tại thành phố Huế, dù phát động trên tinh thần tự nguyện, nhưng hầu hết các trường đều hưởng ứng triển khai, đông đảo học sinh tham gia.

Chọn đúng hướng đi sau lớp 9

Khi kỳ thi vào lớp 10 ngày càng áp lực, công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 được nhiều trường trung học cơ sở (THCS) triển khai từ sớm, với mục tiêu giúp các em chọn đúng hướng đi. Đây không chỉ là giải pháp giảm áp lực thi cử mà còn là bước định hình con đường tương lai cho học sinh sau THCS.

