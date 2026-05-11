Trao 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Trao học bổng cho các em học sinh

Hội Khuyến học trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học. Trong đó, có 40 học sinh tiểu học, 40 học sinh THCS và 20 học sinh THPT. Nguồn kinh phí trao học bổng được huy động từ sự hỗ trợ của Tập đoàn Quế Lâm và Quỹ học bổng Đinh Thiện Lý.

Các phường, xã đã lựa chọn mỗi địa phương 2 học sinh tiêu biểu gồm 1 học sinh tiểu học và 1 học sinh THCS có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Đối với khối THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các trường lựa chọn 20 học sinh giàu nghị lực, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Theo ông Phan Công Tuyên, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, hoạt động trao học bổng không chỉ góp phần hỗ trợ học sinh khó khăn mà còn kịp thời động viên, lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó trong học sinh trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Hội Khuyến học thành phố đã tích cực vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và các đoàn thể để xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Qua đó, nhiều chương trình học bổng và giải thưởng khuyến học được duy trì hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong cộng đồng.

Tính đến tháng 7/2025, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố đã trao 17.123 suất học bổng với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.