Nhiều hoạt động được tổ chức theo tinh thần "lấy trẻ làm trung tâm"

5 năm qua, ngành Giáo dục TP. Huế đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới giáo dục mầm non. Các cơ sở giáo dục đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, lấy trẻ làm trung tâm.

Đến nay, toàn thành phố có 208 trường mầm non (186 công lập, 22 tư thục) với hơn 2.500 nhóm, lớp, gần 57.000 trẻ đến trường; trong đó, tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến lớp đạt 94,2%, 100% trẻ được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú. Ngành đã xây mới, cải tạo hơn 400 phòng học, 88 phòng chức năng, 34 nhà bếp, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tỷ lệ trường mầm non (MN) đạt kiểm định chất lượng đạt 92,7%, đạt chuẩn quốc gia đạt 69,73%, vượt chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Các trường đồng loạt xây dựng và duy trì môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo “trẻ được học bằng chơi, chơi mà học”, khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động khám phá, trải nghiệm. Các phong trào thi đua “Làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo”, “Xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Phát triển thể chất cho trẻ mầm non” được triển khai rộng khắp. Nhiều đơn vị có mô hình tiêu biểu như: MN Hương Sơ, MN An Đông, MN Hoa Mai, MN Thủy Xuân… đã xây dựng được không gian học tập mở, thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện...

Giai đoạn 2026 - 2030, ngành Giáo dục TP. Huế tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non, chú trọng phát triển chương trình giáo dục cá nhân hóa, chuẩn bị điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới theo định hướng của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giảng dạy, phát triển cơ sở vật chất đồng bộ, xanh - thân thiện - an toàn.

Cùng ngày, Trường UK Academy Huế tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình". Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), cùng sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế...

Học sinh mô phỏng tình huống bị lừa đảo online



Với chủ đề “Thế giới mạng - nơi em làm chủ”, chương trình truyền thông - trải nghiệm được tổ chức sinh động, thiết thực, giúp học sinh nâng cao nhận thức và lan tỏa thông điệp an toàn trực tuyến. Tại chương trình, học sinh được xem những đoạn phim ngắn phản ánh các vụ “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan công an để chiếm đoạt tài sản, cùng những tình huống cảnh báo nguy cơ mất an toàn số. Thông qua phân tích của giáo viên, các em hiểu rõ hơn về cơ hội và thách thức của thế giới mạng, học cách làm chủ công nghệ, ứng phó thông minh và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp rủi ro.

Song song với hoạt động truyền thông, Trường UK Academy Huế còn lồng ghép nội dung giáo dục an toàn trực tuyến vào các môn học, như: Tin học, giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm và giờ sinh hoạt lớp. Hoạt động trải nghiệm thực tế “Thoát bẫy mạng”, mô phỏng tình huống bị lừa đảo online cũng thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh, giúp các em thực hành kỹ năng phòng tránh nguy cơ trên không gian số.