Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng “Thung lũng tính toán” trong chiến lược kinh tế số

Giới thiệu lợi thế vị trí địa lý của thành phố Khánh Dương trong chiến lược "Đông số Tây toán" tại Khu công nghệ “Đông số Tây toán” Khánh Dương.

Dự án này nhằm phục vụ nhu cầu về tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu số ở khu vực phát triển phía đông của Trung Quốc thông qua hệ thống các trung tâm dữ liệu lớn, điện toán đám mây được xây dựng ở khu vực phía tây của nước này. Theo đó, 10 trung tâm dữ liệu quốc gia được xây dựng ở tám khu vực như Cam Túc, Thành Đô, Nội Mông, Quý Châu, Ninh Hạ...

Với lợi thế về vị trí địa lý trung tâm dễ dàng kết nối với các khu vực xung quanh; điều kiện tự nhiên thuận lợi như cấu tạo nền địa chất ổn định, nhiệt độ bình quân năm trong khoảng 8,4-9,7 độ C, góp phần giảm tiêu hao năng lượng, cộng với nguồn năng lượng xanh dồi dào, chi phí thấp, những năm gần đây, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc đã xây dựng Khu công nghệ “Đông số Tây toán” Khánh Dương, hướng tới mục tiêu trở thành “Thung lũng tính toán”, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đến nay đã có hơn 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện diện tại khu công nghệ này, trong đó hơn 50% là các tập đoàn, công ty hàng đầu của Trung Quốc về lĩnh vực AI.

Từ năm 2024, thành phố Khánh Dương mỗi năm bố trí 100 triệu nhân dân tệ từ nguồn ngân sách để hỗ trợ 30% chi phí sử dụng dịch vụ năng lực tính toán cho các doanh nghiệp. Chính điều này đã thu hút nhiều doanh nghiệp và giúp tỷ lệ đăng ký sử dụng dịch vụ năng lực tính toán của địa phương tăng lên 85%.

Tính đến hết tháng 8/2025, đã có hơn 31.000 máy chủ được đặt tại trung tâm, giúp năng lực tính toán của thành phố Khánh Dương đã đạt 60.000 PFlops (viết tắt là “P”, một đơn vị P tương đương với tốc độ tính toán 10 triệu lần/giây), dự kiến đến cuối năm nay sẽ vượt mức 100.000 PFlops và trở thành “Thung lũng tính toán” có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Trung Quốc.

Việc dự án "Đông số Tây toán" đi vào hoạt động hiệu quả đã góp phần thúc đẩy nhiều chuỗi ngành phát triển như chế tạo thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, phần mềm, năng lượng xanh, xây dựng thông minh...

Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ năng lực tính toán cũng được hưởng lợi từ dự án này như chất lượng cung cấp dịch vụ được nâng cao hơn, khả năng kết nối điện toán đám mây nhanh hơn, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu suất khai thác nguồn tài nguyên. Trong khi đó, các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ năng lực tính toán cũng được hưởng dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời giảm được chi phí đầu vào và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở doanh nghiệp.