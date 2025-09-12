Giáo dục mầm non: Bứt phá từ Đề án 1677

Ngày hội phát triển vận động của trẻ

Sau 7 năm triển khai, GDMN đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Đề án 1677. Toàn thành phố hiện có 208 trường mầm non (186 trường công lập, 22 trường tư thục), tăng 4 trường so với đầu giai đoạn; 2.517 nhóm, lớp, tăng 198 nhóm, lớp. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với 403 phòng học mới, 88 phòng chức năng, 34 nhà bếp và hàng trăm bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời.

Công tác huy động trẻ đến trường đạt kết quả nổi bật: tỷ lệ trẻ 0-2 tuổi ra lớp 41,2% (tăng 9,3% so với đầu giai đoạn), trẻ 3-5 tuổi đạt 94,2%, riêng trẻ 5 tuổi đạt gần 99,8%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên đạt 99,1%, trong đó trên chuẩn 76,6%. Đáng chú ý, 92,7% trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, vượt 32,7% so với mục tiêu đề án.

Giai đoạn 2018-2025, TP. Huế huy động hơn 904 tỷ đồng cho phát triển GDMN, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 733 tỷ đồng, còn lại từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa. Nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên và cơ sở mầm non tư thục ở khu công nghiệp được thực hiện, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho con em công nhân đến trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân trao tặng bằng khen của UBND TP. Huế cho các cá nhân

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, thành phố quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ, duy trì tỷ lệ 2,14 giáo viên/lớp; nhiều giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó có 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 69,7%, phòng học kiên cố đạt 88,4%...

Giai đoạn 2025 - 2030, TP. Huế sẽ tập trung nâng cao chất lượng GDMN, thực hiện phổ cập cho trẻ 3-5 tuổi; xây dựng lộ trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương. Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở mầm non bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ, duy trì chất lượng nuôi dưỡng - giáo dục, chuẩn bị điều kiện thí điểm Chương trình GDMN mới từ năm học 2026-2027.

Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến; huy động nguồn lực xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Thành phố cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, tăng biên chế, bảo đảm định biên giáo viên/lớp, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN trong giai đoạn tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Huế đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2018-2025.