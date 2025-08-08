  • Huế ngày nay Online
Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non

HNN.VN - Từ ngày 13-15/8, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non năm học 2025 - 2026, với sự tham gia của đại diện cán bộ quản lý các trường mầm non trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm trang bị, cập nhật cho đội ngũ cán bộ quản lý những kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung trọng tâm như: khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; ứng dụng công cụ số trong quản lý, điều hành hoạt động tại trường mầm non; xây dựng và quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử; thiết kế và sử dụng học liệu số nhằm tạo môi trường giáo dục trực quan, sinh động; ứng dụng AI trong việc xây dựng các chương trình, thiết kế bài giảng…

Hội nghị còn dành thời gian cho các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp CNTT và chuyển đổi số tại đơn vị, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết thúc đợt tập huấn, kiến thức và kỹ năng được bồi dưỡng sẽ giúp đội ngũ cán bộ quản lý vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục mầm non hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số.

MINH HIỀN
Chuyển đổi số trong truyền thông dân số

Bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi cách tiếp cận và nâng cao chất lượng truyền thông, ngành dân số TP. Huế đang tạo ra nền tảng vững chắc để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Chuyển đổi số trong truyền thông dân số
Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở chính quyền cấp xã

Chiều 1/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn. Chương trình nhằm thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 16/6/2025 của UBND thành phố về việc triển khai chuyển đổi toàn bộ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước lên không gian số, đảm bảo hoạt động chính quyền 2 cấp.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở chính quyền cấp xã

