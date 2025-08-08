Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non

Chương trình khai giảng năm học mới sẽ được các trường ứng dụng AI để xây dựng. Ảnh minh họa

Hội nghị nhằm trang bị, cập nhật cho đội ngũ cán bộ quản lý những kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung trọng tâm như: khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; ứng dụng công cụ số trong quản lý, điều hành hoạt động tại trường mầm non; xây dựng và quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử; thiết kế và sử dụng học liệu số nhằm tạo môi trường giáo dục trực quan, sinh động; ứng dụng AI trong việc xây dựng các chương trình, thiết kế bài giảng…

Hội nghị còn dành thời gian cho các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp CNTT và chuyển đổi số tại đơn vị, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết thúc đợt tập huấn, kiến thức và kỹ năng được bồi dưỡng sẽ giúp đội ngũ cán bộ quản lý vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục mầm non hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số.