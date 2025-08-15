  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/08/2025 14:44

Chuẩn bị lộ trình phổ cập trẻ 3 - 5 tuổi

HNN.VN - Bảo đảm an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ; chuẩn bị lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi; chuẩn bị điều kiện triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới từ năm 2026 - 2027… là những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non (GDMN) sáng 20/8.

Tăng cường giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm nonPhổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổiQuốc hội thông qua miễn, hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông

Ngày hội phát triển vận động cấp học mầm non 

Năm học 2024 - 2025, GDMN TP. Huế đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên và trẻ em được thực hiện kịp thời. Toàn thành phố có 208 trường mầm non với hơn 2.500 nhóm, lớp, huy động 94,2% trẻ mẫu giáo ra lớp; riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,8%, duy trì chuẩn phổ cập.

Các cơ sở giáo dục mầm non đã huy động được nhiều nguồn lực, từng bước hoàn thiện trường lớp, đồ dùng, học liệu, nhất là ở các điểm trường lẻ. Trong năm học, có 192 trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 trở lên, 145 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt gần 70%).

Công tác bảo đảm an toàn cho trẻ được triển khai quyết liệt. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành, rà soát, kiểm tra điều kiện trường học an toàn; phát huy vai trò tự giám sát và sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ trẻ. 100% trường mầm non đạt tiêu chuẩn an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

 Trẻ mầm non tham gia hoạt động trải nghiệm

Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ có nhiều đổi mới. Các bếp ăn tổ chức nghiêm túc theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Các hoạt động giáo dục được triển khai đa dạng, gắn với văn hóa địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo của trẻ, nổi bật với các mô hình “Vườn rau của bé”, “Ngày hội phát triển vận động”, “Làm quen tiếng Anh”…

Bước vào năm học 2025 - 2026, ngành GD&ĐT TP. Huế xác định mục tiêu đổi mới quản trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị thí điểm Chương trình mầm non mới từ năm 2026 - 2027. Cùng với đó, thành phố sẽ duy trì phổ cập trẻ 5 tuổi và chuẩn bị lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị quyết của Quốc hội.

Ngành sẽ tham mưu cơ chế, chính sách phát triển GDMN, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; quan tâm trẻ em ở khu công nghiệp, miền núi, vùng khó khăn, trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy sẽ được tăng cường, góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả giáo dục mầm non.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
hội nghịtổng kếtgiáo dục mầm nonnăm học 2024-2025Sở GD&ĐT TP. Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non

Từ ngày 13-15/8, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non năm học 2025 - 2026, với sự tham gia của đại diện cán bộ quản lý các trường mầm non trên địa bàn thành phố.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non
Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

Ngày 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN); quân sự, quốc phòng và phòng, chống khủng bố năm học 2024 - 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top