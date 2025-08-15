Chuẩn bị lộ trình phổ cập trẻ 3 - 5 tuổi

Ngày hội phát triển vận động cấp học mầm non

Năm học 2024 - 2025, GDMN TP. Huế đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên và trẻ em được thực hiện kịp thời. Toàn thành phố có 208 trường mầm non với hơn 2.500 nhóm, lớp, huy động 94,2% trẻ mẫu giáo ra lớp; riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,8%, duy trì chuẩn phổ cập.

Các cơ sở giáo dục mầm non đã huy động được nhiều nguồn lực, từng bước hoàn thiện trường lớp, đồ dùng, học liệu, nhất là ở các điểm trường lẻ. Trong năm học, có 192 trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 trở lên, 145 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt gần 70%).

Công tác bảo đảm an toàn cho trẻ được triển khai quyết liệt. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành, rà soát, kiểm tra điều kiện trường học an toàn; phát huy vai trò tự giám sát và sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ trẻ. 100% trường mầm non đạt tiêu chuẩn an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Trẻ mầm non tham gia hoạt động trải nghiệm

Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ có nhiều đổi mới. Các bếp ăn tổ chức nghiêm túc theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Các hoạt động giáo dục được triển khai đa dạng, gắn với văn hóa địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo của trẻ, nổi bật với các mô hình “Vườn rau của bé”, “Ngày hội phát triển vận động”, “Làm quen tiếng Anh”…

Bước vào năm học 2025 - 2026, ngành GD&ĐT TP. Huế xác định mục tiêu đổi mới quản trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị thí điểm Chương trình mầm non mới từ năm 2026 - 2027. Cùng với đó, thành phố sẽ duy trì phổ cập trẻ 5 tuổi và chuẩn bị lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị quyết của Quốc hội.

Ngành sẽ tham mưu cơ chế, chính sách phát triển GDMN, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; quan tâm trẻ em ở khu công nghiệp, miền núi, vùng khó khăn, trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy sẽ được tăng cường, góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả giáo dục mầm non.