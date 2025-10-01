  • Huế ngày nay Online
Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu mới

HNN.VN - Ngày 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố.

 Phát triển vận động cho trẻ

Các cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được trang bị kiến thức về nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo hướng lồng ghép dinh dưỡng với tăng cường vận động. Các giảng viên còn hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nghệ thuật sáng tạo, khơi gợi tư duy đa chiều, phát triển ngôn ngữ, khả năng biểu đạt cảm xúc của trẻ; thiết kế môi trường giáo dục mở, linh hoạt, tôn trọng sự đa dạng và khuyến khích trẻ thể hiện cá tính sáng tạo.

Với nội dung phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên được trang bị kỹ năng quan sát, đánh giá, phỏng vấn phụ huynh, kết hợp nghiên cứu hồ sơ để nhận diện khó khăn, hạn chế hoặc nhu cầu đặc biệt của trẻ. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp mà còn tạo điều kiện để trẻ được hòa nhập tốt hơn vào tập thể lớp học...

Theo Sở GD&ĐT, chương trình tập huấn nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em trong bối cảnh mới. Việc đầu tư cho giáo dục mầm non không chỉ dừng lại ở chăm sóc thể chất mà còn tạo nền tảng về trí tuệ, thẩm mỹ, cảm xúc và kỹ năng xã hội - những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của thế hệ tương lai.

MINH HIỀN
