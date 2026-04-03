Tuyển thêm 8 giáo viên cho Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế

Giờ học tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế

Theo kết quả, có 8 thí sinh trúng tuyển vào các vị trí giáo viên trung học phổ thông hạng III, gồm 2 giáo viên toán, 1 giáo viên lịch sử, 3 giáo viên tiếng Pháp, 1 giáo viên giáo dục thể chất và 1 giáo viên âm nhạc.

Trước đó, kế hoạch của UBND thành phố tuyển dụng 10 giáo viên giảng dạy các môn toán, lịch sử, tiếng Pháp, tiếng Nhật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, âm nhạc và mỹ thuật cho Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Quy trình tuyển dụng được thực hiện qua hai vòng: kiểm tra điều kiện, hồ sơ và thi nghiệp vụ chuyên ngành.

Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện về quốc tịch, độ tuổi, sức khỏe, trình độ chuyên môn và lý lịch. Ứng viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành sư phạm hoặc loại xuất sắc ở các ngành phù hợp (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) được ưu tiên.

Ngoài ra, những người đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế hoặc Olympic sinh viên trong nước và quốc tế cũng được tính điểm cộng khi xét tuyển. Trường hợp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo, độ tuổi và thành tích học tập.