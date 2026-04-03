Tuyển thêm 8 giáo viên cho Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế

HNN.VN - Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế vừa công bố kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên.

Trao quyết định cho 140 giáo viên trúng tuyểnHơn 1.200 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm học 2025 - 2026Tuyển dụng giáo viên cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

 Giờ học tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế

Theo kết quả, có 8 thí sinh trúng tuyển vào các vị trí giáo viên trung học phổ thông hạng III, gồm 2 giáo viên toán, 1 giáo viên lịch sử, 3 giáo viên tiếng Pháp, 1 giáo viên giáo dục thể chất và 1 giáo viên âm nhạc.

Trước đó, kế hoạch của UBND thành phố tuyển dụng 10 giáo viên giảng dạy các môn toán, lịch sử, tiếng Pháp, tiếng Nhật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, âm nhạc và mỹ thuật cho Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Quy trình tuyển dụng được thực hiện qua hai vòng: kiểm tra điều kiện, hồ sơ và thi nghiệp vụ chuyên ngành.

Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện về quốc tịch, độ tuổi, sức khỏe, trình độ chuyên môn và lý lịch. Ứng viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành sư phạm hoặc loại xuất sắc ở các ngành phù hợp (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) được ưu tiên.

Ngoài ra, những người đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế hoặc Olympic sinh viên trong nước và quốc tế cũng được tính điểm cộng khi xét tuyển. Trường hợp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo, độ tuổi và thành tích học tập.

MINH HIỀN
Trang bị kỹ năng dạy học hòa nhập cho giáo viên mầm non

Ngày 3/4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn.

Trang bị kỹ năng dạy học hòa nhập cho giáo viên mầm non
Chia sẻ chuyên môn cho quản lý và giáo viên dạy học sinh khuyết tật

Trong 2 ngày 12 - 13/3, tại khách sạn Sài Gòn Morin, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn, chia sẻ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học làm việc với trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Chia sẻ chuyên môn cho quản lý và giáo viên dạy học sinh khuyết tật
Trao quyết định cho 140 giáo viên trúng tuyển

Chiều 23/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế tổ chức công bố quyết định tuyển dụng và bố trí công tác cho giáo viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026.

Trao quyết định cho 140 giáo viên trúng tuyển

