Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn

Ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trao thưởng cho em Phan Quốc Dũng

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 1.293 học sinh, trong đó, 369 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, chiếm 28,54%; 784 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, chiếm 60,63%. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh của trường đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao, lớp cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao của các trường đại học uy tín trong nước, đồng thời nhận được học bổng từ nhiều trường đại học quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật trong năm học này là thành tích giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Học sinh của trường đoạt 299 giải học sinh giỏi cấp thành phố và 90 giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 7 giải so với năm học trước. Trong số đó có 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, 5 học sinh thuộc các đội tuyển vật lý, sinh học, hóa học và tin học được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Em Phan Quốc Dũng được chọn là thành viên đội tuyển quốc gia dự Olympic Tin học châu Á năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, những kết quả đạt được không chỉ thể hiện năng lực, sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, sự đồng hành của đội ngũ giáo viên, phụ huynh và sự quan tâm chỉ đạo của ngành giáo dục thành phố.