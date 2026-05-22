Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn

HNN.VN - Sáng 23/5, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tổ chức lễ tổng kết năm học 2025 - 2026 và tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc. Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

 Ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trao thưởng cho em Phan Quốc Dũng 

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 1.293 học sinh, trong đó, 369 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, chiếm 28,54%; 784 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, chiếm 60,63%. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh của trường đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao, lớp cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao của các trường đại học uy tín trong nước, đồng thời nhận được học bổng từ nhiều trường đại học quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật trong năm học này là thành tích giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Học sinh của trường đoạt 299 giải học sinh giỏi cấp thành phố và 90 giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 7 giải so với năm học trước. Trong số đó có 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, 5 học sinh thuộc các đội tuyển vật lý, sinh học, hóa học và tin học được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Em Phan Quốc Dũng được chọn là thành viên đội tuyển quốc gia dự Olympic Tin học châu Á năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, những kết quả đạt được không chỉ thể hiện năng lực, sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, sự đồng hành của đội ngũ giáo viên, phụ huynh và sự quan tâm chỉ đạo của ngành giáo dục thành phố.                                                    

MINH HIỀN
Ngành giáo dục thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục TP. Huế từng bước thích ứng với phương thức quản lý mới, bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý giáo dục.

Từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5 và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 17/5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức cho 120 chiến sĩ mới dâng hoa, dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng truyền thống đơn vị.

Lan tỏa động lực đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền cảm hứng và có sức lan tỏa rất lớn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển của đất nước.

