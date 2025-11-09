  • Huế ngày nay Online
Hơn 1.200 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm học 2025 - 2026

HNN.VN - Sáng 11/11, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) khai mạc kỳ thi tuyển dụng giáo viên TP. Huế năm học 2025 - 2026 với sự tham gia của 1.256 thí sinh.

Tuyển dụng 145 giáo viên trong năm học 2025 - 2026

Thí sinh tham dự kỳ thi 

Năm nay, Sở GD&ĐT tuyển dụng 145 chỉ tiêu giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kỳ thi được tổ chức nhằm tuyển dụng, lựa chọn các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ sung cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Kỳ thi có 1.256 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/11. Các thí sinh trải qua hai vòng thi: Vòng 1 kiểm tra kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, vòng 2 thi vấn đáp. Hội đồng thi đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống giám sát, đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế nhấn mạnh, công tác tuyển dụng giáo viên là khâu quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành giáo dục địa phương, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Vì thế, kỳ thi được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, khách quan và đúng quy định.        

MINH HIỀN
