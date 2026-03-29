Hơn 300 học sinh tranh tài tại Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh

HNN.VN - Sáng 29/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông (THPT) thành phố Huế năm 2026.

Xây dựng ý thức quốc phòng trong học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia 

Diễn ra từ ngày 29/3 đến 1/4, hội thao thu hút 38 đoàn đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố, với 336 vận động viên tham gia, cùng 214 huấn luyện viên và lực lượng ban giám khảo, y tế.

Các vận động viên tranh tài ở hai nhóm nội dung. Ở nội dung tập thể (bắt buộc), gồm: thi trắc nghiệm hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; đội ngũ tiểu đội; kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy bằng nẹp.

Nội dung cá nhân được tổ chức theo từng khối lớp: học sinh lớp 10 thi đội ngũ từng người không có súng; học sinh lớp 11 thi tháo, lắp súng tiểu liên AK và kỹ thuật ném lựu đạn trúng đích; học sinh lớp 12 thi bắn súng tiểu liên AK bài 1, vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang 800m có mang súng tiểu liên AK.

 Các vận động viên thi trắc nghiệm hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục toàn diện, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời rèn luyện tác phong kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh cho học sinh.

Hội thao được tổ chức nhằm đánh giá kết quả dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường THPT, đồng thời tạo sân chơi để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và phát huy tinh thần tập thể.

Để chuẩn bị cho hội thao, trong gần 2 tháng qua, các trường THPT đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyển chọn và tổ chức ôn luyện cho học sinh. Cùng với đó, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức và công tác chuyên môn cho Ban Giám khảo, bảo đảm hội thao diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng điều lệ.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Khai mạcHội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinhtrung học phổ thông
