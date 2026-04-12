Học sinh Huế tranh tài tại Hội thao quốc phòng - an ninh toàn quốc

Hội thao nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

Hội thao thu hút hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và 730 học sinh, vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Đây là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật cho học sinh.

Các đoàn tham gia tranh tài ở nhiều nội dung theo chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT như: hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh; điều lệnh đội ngũ; tháo, lắp súng tiểu liên AK; vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường; bắn súng tiểu liên AK; băng bó, cấp cứu và chuyển thương; ném lựu đạn; chạy vũ trang 800m.

Tham dự hội thao, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế đã thành lập đội tuyển gồm 18 vận động viên (6 nữ, 12 nam), được tuyển chọn từ những học sinh đạt thành tích cao tại hội thao cấp thành phố năm 2026.

Chuẩn bị cho hội thao, đội tuyển tích cực luyện tập với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, chú trọng hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thể lực. Quá trình rèn luyện không chỉ giúp các em thuần thục các nội dung thi đấu mà còn góp phần bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết.