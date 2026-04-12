Học sinh Huế tranh tài tại Hội thao quốc phòng - an ninh toàn quốc

HNN.VN - Từ ngày 14-20/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

 Hội thao nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

Hội thao thu hút hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và 730 học sinh, vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Đây là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật cho học sinh.

Các đoàn tham gia tranh tài ở nhiều nội dung theo chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT như: hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh; điều lệnh đội ngũ; tháo, lắp súng tiểu liên AK; vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường; bắn súng tiểu liên AK; băng bó, cấp cứu và chuyển thương; ném lựu đạn; chạy vũ trang 800m.

Tham dự hội thao, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế đã thành lập đội tuyển gồm 18 vận động viên (6 nữ, 12 nam), được tuyển chọn từ những học sinh đạt thành tích cao tại hội thao cấp thành phố năm 2026.

Chuẩn bị cho hội thao, đội tuyển tích cực luyện tập với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, chú trọng hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thể lực. Quá trình rèn luyện không chỉ giúp các em thuần thục các nội dung thi đấu mà còn góp phần bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết.

MINH HIỀN
25 đội thi tranh tài “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế”

Chiều 10/4, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty CholimexFoods tổ chức hội thi “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế - Mùa 7” với chủ đề “Gìn giữ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực Huế”.

Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định miễn phí sách giáo khoa, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030.

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

