Trường Cao đẳng Du lịch Huế chào đón gần 500 tân học sinh, sinh viên

Trao học bổng cho các học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Du lịch Huế được thành lập năm 1999. Qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, đến nay nhà trường đã thực hiện đào tạo 16 khóa trình độ cao đẳng và 24 khóa trình độ trung cấp; cung cấp gần 10.500 nhân lực du lịch các trình độ đào tạo chính quy, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên; thực hiện đào tạo theo theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành du lịch nước nhà nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế hiện đào tạo 14 nghề trình độ cao đẳng, 8 nghề trình độ trung cấp, 7 nghề trình độ sơ cấp. Năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón gần 500 tân HSSV nhập học.

Theo lãnh đạo nhà trường, trong quá trình đào tạo, HSSV không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp mà còn được thực tế, thực tập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp tại các khách sạn 4 - 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra, Trung tâm thực hành nghề du lịch (Khách sạn Villa Huế) của nhà trường hoạt động theo mô hình "Trường - Khách sạn" với tiêu chuẩn 4 sao, hiện đại và đồng bộ bậc nhất Việt Nam là cơ sở thực hành tốt cho học HSSV vừa rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp vừa làm quen với công việc trong môi trường thực tế.

Dịp này, Trường Cao đẳng Du lịch Huế cùng các doanh nghiệp, cựu HSSV của nhà trường đã trao tặng 47 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các HSSV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Sau hoạt động trao học bổng là chương trình văn nghệ “Nhịp điệu Du lịch Huế” với 20 tiết mục sôi động, hấp dẫn.