Trung tâm Sát hạch lái xe kỷ niệm 20 năm thành lập

HNN.VN - Sáng 20/8, Trường Cao đẳng Huế tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe (20/8/2005 – 20/8/2025). Đây là dịp ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển, đồng thời tôn vinh những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên trong công tác đào tạo và sát hạch lái xe.

 Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Sát hạch lái xe không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Trung tâm Sát hạch lái xe được thành lập năm 2005. 20 năm qua, trung tâm đã đào tạo gần 100.000 học viên. Riêng năm 2024, có hơn 3.300 học viên hoàn thành chương trình. Mỗi năm, đơn vị tổ chức khoảng 40 kỳ sát hạch với gần 15.000 lượt học viên, bảo đảm quy trình nghiêm túc, minh bạch. Hiện trung tâm cung cấp dịch vụ đào tạo đa dạng, từ mô tô hạng A đến các hạng ô tô B, C1, D, CE…, với hệ thống xe tập lái, cabin mô phỏng và phòng học hiện đại.

Theo ông Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe, Trung tâm đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, như: đầu tư sân tập mới, cải tạo sân sát hạch, trang bị phương tiện đạt chuẩn; ứng dụng công nghệ trong quản lý đào tạo và sát hạch. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan kiểm tra, cấp phép thiết bị, tổ chức ôn luyện, thi hiệu quả, thường xuyên tập huấn nhân viên để đáp ứng tốt nhu cầu và quy định hiện hành. Những nỗ lực này nhằm hướng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Huế trở thành trường cao đẳng hàng đầu của thành phố.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã trao giấy khen, quà lưu niệm cho tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao 15 giải thưởng Hội thi “Giáo viên lái xe giỏi – an toàn” lần thứ II và tổ chức trồng cây lưu niệm như thông điệp về sự gắn bó, phát triển bền vững.

MINH HIỀN
