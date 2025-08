Trên 713 nghìn học viên được Cảnh sát giao thông sát hạch lái xe, 69,7% thi đạt

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG (21/2/1946 – 21/2/2023)

Luôn bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh luôn nỗ lực cố gắng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.