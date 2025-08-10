Hội thi “Giáo viên lái xe giỏi – an toàn”

Các giáo viên thi kỹ năng bảo dưỡng phương tiện

Hội thi quy tụ gần 100 giáo viên thuộc 5 đội thi. Thí sinh trải qua 3 phần thi: thi lý thuyết pháp luật giao thông đường bộ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính (sử dụng bộ câu hỏi và thời gian quy định của hạng C theo phần mềm sát hạch lái xe ô tô hiện hành của Bộ Công an); thi kiến thức và kỹ năng bảo dưỡng phương tiện trên xe Toyota Vios và thi thực hành lái xe trong hình theo quy định.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Trương Diên Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế nhấn mạnh, hội thi không chỉ là hoạt động rèn luyện kỹ năng chuyên môn, mà còn là môi trường để đội ngũ giảng viên, giáo viên lái xe rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, củng cố kiến thức pháp luật giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và kỹ năng thực hành lái xe an toàn.

Đây cũng là dịp để các thầy, cô trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức an toàn giao thông, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, lan tỏa những giá trị tích cực trong công tác đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Ban tổ chức trao 15 giải thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào sáng 20/8, gắn với chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe.