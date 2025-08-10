  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 19/08/2025 13:40

Hội thi “Giáo viên lái xe giỏi – an toàn”

HNN.VN - Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe (20/8/2005 – 20/5/2025), sáng 19/8, Trường Cao đẳng Huế tổ chức Hội thi “Giáo viên lái xe giỏi – an toàn” lần thứ II. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Trường Cao đẳng Huế và Công ty Cổ phần Toyota Huế.

Lần đầu tiên công an chủ trì tổ chức thi sát hạch lái xe

 Các giáo viên thi kỹ năng bảo dưỡng phương tiện

Hội thi quy tụ gần 100 giáo viên thuộc 5 đội thi. Thí sinh trải qua 3 phần thi: thi lý thuyết pháp luật giao thông đường bộ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính (sử dụng bộ câu hỏi và thời gian quy định của hạng C theo phần mềm sát hạch lái xe ô tô hiện hành của Bộ Công an); thi kiến thức và kỹ năng bảo dưỡng phương tiện trên xe Toyota Vios và thi thực hành lái xe trong hình theo quy định.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Trương Diên Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế nhấn mạnh, hội thi không chỉ là hoạt động rèn luyện kỹ năng chuyên môn, mà còn là môi trường để đội ngũ giảng viên, giáo viên lái xe rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, củng cố kiến thức pháp luật giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và kỹ năng thực hành lái xe an toàn.

Đây cũng là dịp để các thầy, cô trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức an toàn giao thông, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, lan tỏa những giá trị tích cực trong công tác đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Ban tổ chức trao 15 giải thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào sáng 20/8, gắn với chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Hội thi“Giáo viên lái xe giỏi – an toàn”Trường Cao đẳng Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

193 thí sinh xuất sắc tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Ngày 10/8, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025 tổ chức Chương trình tổng kết và trao giải tại TP. Huế. Tham dự, có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Hội thi.

193 thí sinh xuất sắc tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc
Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/7, Đoàn công tác Bộ quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top