140 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên TP. Huế năm học 2025-2026

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo viên

Theo đó, ở bậc học mầm non, có 78 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 79 chỉ tiêu được giao. Trong số này, 73 thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1; 5 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2. Riêng 1 chỉ tiêu tại Trường Mầm non Hương Mai (xã Vinh Lộc) chưa tuyển đủ do không có thí sinh đạt điểm trúng tuyển.

Đối với giáo viên tiểu học, có 49 thí sinh trúng tuyển/52 chỉ tiêu, gồm 48 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và 1 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2. Hiện vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa tuyển đủ tại các trường: Tiểu học Điền Lộc (phường Phong Phú) và Tiểu học Bình An (xã Chân Mây - Lăng Cô) do không có thí sinh đạt yêu cầu.

Ở bậc trung học cơ sở, 12/12 chỉ tiêu đã được tuyển đủ, trong đó 11 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và 1 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2. Riêng bậc trung học phổ thông, có 1 thí sinh trúng tuyển/2 chỉ tiêu, hiện còn thiếu 1 giáo viên môn Toán tại Trường THPT Nam Đông.

Kỳ thi tuyển dụng giáo viên TP. Huế năm học 2025-2026 được tổ chức ngày 11 và 12/11 nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế được giao tuyển dụng 145 chỉ tiêu ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, với 1.256 thí sinh đăng ký dự thi.