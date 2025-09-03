TP. Huế ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026

Học sinh tựu trường

Theo đó, sau lễ khai giảng đồng loạt diễn ra vào ngày 5/9, học sinh bắt đầu học từ ngày 6/9. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5/2026. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026.

Kế hoạch đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở phải hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, thi khoa học kỹ thuật các cấp, cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế. Riêng Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn năm trước.

Ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, địa phương có thể cho học sinh nghỉ học và tổ chức dạy bù, song vẫn đảm bảo kế hoạch năm học.

Việc ban hành kế hoạch này giúp các trường chủ động xây dựng chương trình giảng dạy, bố trí thời khóa biểu, chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh sắp xếp kế hoạch học tập, sinh hoạt cho con em ngay từ đầu năm.