Nhộn nhịp mua sắm mùa tựu trường

Phụ huynh, học sinh mua sắm chuẩn bị cho năm học mới

Tất bật chuẩn bị

Từ xã Phú Vang, chị Nguyễn Thị Thanh đưa hai con lên nhà sách Lạc Việt (phường Thuận Hóa) để mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay, cậu con trai lớn của chị bước vào lớp 11 Trường THPT Hà Trung, còn em gái theo học lớp 4 tại Trường Tiểu học Vinh Phú. Công việc bận rộn khiến chị Thanh ít có dịp đi vào trung tâm thành phố, nên đến nay chị mới sắp xếp thời gian đưa con đi mua sắm. Quãng đường xa, việc đi lại không thuận tiện nên trước chuyến đi, chị cẩn thận liệt kê đầy đủ những món cần thiết để mua gọn trong một lần. Ngoài bộ sách giáo khoa (SGK), chị còn tìm thêm sách tham khảo và chuyên đề cho con trai lớn.

Nhìn cô con gái út thích thú khi thấy vô vàn dụng cụ học tập bắt mắt, hết nhìn ngắm lại háo hức lựa chọn, chị Thanh kể: “Những năm trước, tôi chủ yếu xin lại SGK cũ từ người quen để con dùng, năm nay tôi mua mới. Tranh thủ vừa đưa các cháu đi chơi, vừa để chúng tự tay chọn sách vở, dụng cụ học tập. Làm cha mẹ, ai cũng mong con cái bước vào năm học mới đầy đủ sách vở, nên tôi cũng cố gắng chuẩn bị để các con thêm háo hức, tự tin khi đến trường”.

Cận kề năm học mới, từ các nhà sách lớn, như FAHASA, Phú Xuân, Lạc Việt… đến cửa hàng nhỏ lẻ, đâu đâu cũng tấp nập phụ huynh, học sinh. Hầu hết các em học sinh được bố mẹ dẫn đến nhà sách để chọn cho mình những món đồ ưng ý, phù hợp. Ông Đinh Văn Hoàng, quản lý Nhà sách Lạc Việt chia sẻ, từ giữa tháng 8 đến nay, mỗi ngày nhà sách đón khoảng 1.000 lượt khách đến mua sắm sách vở và dụng cụ học tập. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nhà sách chủ động nhập hàng sớm với số lượng lớn. Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập được bổ sung liên tục. Các loại văn phòng phẩm, đồ dùng học tập cũng được trưng bày phong phú, nhiều mẫu mã kèm nhiều ưu đãi kích cầu tiêu dùng mùa tựu trường.

Giá cả các mặt hàng phục vụ cho năm học mới năm nay giữ ổn định. Tập vở Campus, Hồng Hà, Hải Tiến dao động 6.000 - 12.000 đồng/quyển; bút chì, bút bi Thiên Long, KLong từ 3.000 - 10.000 đồng/chiếc; bút dạ, bút xóa 8.000 - 25.000 đồng/chiếc. Từng chủng loại sản phẩm đều được nêm yết giá rõ ràng, bày bán ở khu vực, vị trí thuận lợi giúp cho phụ huynh, học sinh dễ tìm.

Sách giáo khoa giảm giá, nguồn cung dồi dào

So với năm ngoái, giá SGK giảm nhẹ, trung bình khoảng 30.000 - 50.000 đồng/bộ. Bộ SGK tiểu học có giá dưới 250.000 đồng (chưa tính sách tiếng Anh và sách bài tập), trong khi bộ sách trung học cơ sở, trung học phổ thông dao động từ 300.000 - 350.000 đồng. Mức giá này giúp nhiều gia đình bớt áp lực chi tiêu, nhất là những gia đình có từ 2 con trở lên cùng bước vào năm học mới.

Khác với cảnh loay hoay tìm sách vào sát ngày khai giảng những năm trước, mùa tựu trường năm nay, phụ huynh đã yên tâm hơn khi SGK được cung ứng đầy đủ và kịp thời, không còn tình trạng khan hiếm. Chị Thanh Thảo (phường Vỹ Dạ) chia sẻ: “Mấy năm trước, SGK có lúc khan hiếm nên tôi phải đi mua nhiều lần mới gom đủ. Năm nay, tôi chờ gần khai giảng mới mua SGK cho con. Rất thuận tiện vì nhà sách có đủ bộ SGK, vở, bút… nên không phải chạy nhiều nơi như năm ngoái”.

Bắt đầu từ năm học 2024 - 2025, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chuyển sang học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, cả phụ huynh lẫn học sinh đã quen với việc sử dụng nhiều bộ SGK, nên khâu mua sắm cũng thuận tiện hơn; chỉ cần mang theo danh mục mà nhà trường cung cấp để chọn đúng sách cho từng môn học. Ngoài mua trực tiếp, nhiều phụ huynh không có thời gian mua sắm lựa chọn đặt SGK qua các kênh trực tuyến của nhà sách, các sàn thương mại điện tử, như Shopee, Lazada, TikTok...

Năm học này, học sinh học 2 buổi/ngày, trong đó chú trọng phát triển các môn kỹ năng. Ngoài việc bảo đảm cung ứng đầy đủ SGK cho năm học mới, các nhà xuất bản (NXB) còn đẩy mạnh phát hành thêm nhiều dòng sách kỹ năng, sách tham khảo nhằm khuyến khích thói quen đọc và hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn các bộ sách về giáo dục tài chính, giáo dục lý tưởng - đạo đức, bộ sách về trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Những bộ sách này được thiết kế theo độ tuổi, tích hợp học liệu điện tử và ứng dụng AI để hỗ trợ cả học sinh lẫn giáo viên. Việc bổ sung sách kỹ năng giúp học sinh vừa củng cố kiến thức văn hóa, vừa rèn luyện năng lực sống cần thiết trong thời đại công nghệ số.