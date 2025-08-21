Sẵn sàng cho năm học mới

Phòng học mới khang trang tại Trường Tiểu học Dương Nỗ

Niềm vui từ trường mới

Năm học này, niềm vui của cô trò Trường Tiểu học Dương Nỗ (phường Dương Nỗ) như được nhân đôi khi được học trong những lớp học mới khang trang, hiện đại. Từ tháng 7/2025, nhà trường đã khánh thành và đưa vào sử dụng 2 dãy nhà học mới gồm 16 phòng. Suốt thời gian qua, các thầy, cô giáo tất bật chỉnh trang cơ sở vật chất, sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học và chăm chút khuôn viên trường để sẵn sàng cho lễ khai giảng. Trong các lớp học, bàn ghế ngay ngắn, bảng mới tinh, tivi và máy vi tính đã được lắp đặt, tạo nên không gian học tập tràn đầy sức sống.

Ngắm dãy phòng học 2 tầng màu xanh khang trang, cô Bùi Thị Giang, Hiệu trưởng nhà trường xúc động: “Xây dựng cách đây mấy chục năm, phòng học của trường đã cũ kỹ, xuống cấp. Mỗi mùa mưa lũ, sân trường ngập bùn đất do thấp hơn mặt đường, còn 2 dãy nhà cấp 4 với 16 phòng học thường ngập đến 30cm. Giờ đây, trường được xây dựng đồng bộ, nâng nền cao bằng mặt đường, là niềm vui lớn đối với giáo viên và học sinh”.

Thầy, cô giáo tổng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới

Trong năm học mới, Trường Tiểu học Dương Nỗ tiếp tục được đầu tư thêm 3 dãy nhà 2 tầng gồm 4 phòng học, khu phòng chức năng và khu hiệu bộ. Đang trong quá trình xây dựng, nhà trường mượn thêm cơ sở tại Phú Khê để đảm bảo 20 lớp học cho 634 học sinh, tổ chức học 2 buổi/ngày và thực hiện bán trú toàn trường. Theo đó, học sinh khối 1 và 2 học tại cơ sở Phú Khê, các khối còn lại học tại điểm trường chính.

Hòa chung niềm hân hoan ngày tựu trường, cô và trò Trường Mầm non Hương Lâm (xã A Lưới 4) càng thêm phấn khởi khi bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang vừa được xây dựng. Với tổng kinh phí 15 tỷ đồng, cơ sở chính của trường được đặt tại địa điểm mới, gồm 8 phòng học, khu hiệu bộ, phòng chức năng và nhà bếp, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn cho trẻ.

Cô giáo Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở mới. Được đón các con đến học trong ngôi trường mới là niềm hạnh phúc lớn. Hiện nay, trang thiết bị vẫn còn thiếu, nhưng khi được đầu tư giai đoạn 2, nhà trường sẽ có đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Chủ động cho năm học mới

Toàn thành phố hiện có 569 trường mầm non và phổ thông. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học luôn được thành phố quan tâm, đáp ứng theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, đặc biệt quan tâm đầu tư cho các cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn.

Ngay sau khi kết thúc năm học trước, các trường đã xây dựng kế hoạch, kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ và sách giáo khoa. Đến nay, công tác phân lớp đầu cấp đã hoàn tất, việc vận động học sinh ra lớp được triển khai hiệu quả. Các trường trên toàn thành phố đang gấp rút hoàn thiện công tác sửa chữa trường lớp, vệ sinh cảnh quan trường học, sẵn sàng đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Sau khi sáp nhập, phường Dương Nỗ hiện có 12 trường, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Trước thềm năm học mới, chính quyền địa phương đã tổ chức gặp mặt, lắng nghe ý kiến các trường trong công tác chuẩn bị cho năm học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết: “Đến nay, cơ bản các trường đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành sửa chữa công trình, sân vườn, sơn quét… để cơ sở vật chất khang trang hơn. Phường chỉ đạo các trường rà soát, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho bậc trung học cơ sở. Dù còn thiếu phòng học, địa phương vẫn nỗ lực sắp xếp để đảm bảo kế hoạch”.

Xã A Lưới 4 hiện có 9 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông. Ông Hồ Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bố trí giáo viên theo lớp đảm bảo công tác dạy học 2 buổi/ngày. Đến nay, các trường học cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất. Tiêu biểu như Trường Tiểu học Đông Sơn sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh với kinh phí 2,3 tỷ đồng; Trường Mầm non Hương Lâm được xây mới... Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuẩn bị cho năm học mới có nhiều thuận lợi nhờ công tác chỉ đạo kịp thời, trực tiếp của chính quyền.

Chuẩn bị năm học mới, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chính trị đầu năm học; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng và rà soát nội quy, quy chế nhà trường phù hợp với đặc điểm văn hóa, tình hình của địa phương và đảm bảo các quy định mới, dân chủ, công khai trong hoạt động giáo dục.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, Sở đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham mưu thành lập Hội đồng giáo dục cấp xã nhằm tham vấn chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo hiệu quả các vấn đề giáo dục. Các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch nhà trường. Trong đó, tập trung đánh giá, phân tích nghiêm túc, cụ thể các chỉ số của kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 để tiếp tục đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp đối với từng cấp học. Đây cũng là cơ sở tư vấn hướng nghiệp cho học sinh chọn đúng nhóm môn lựa chọn theo năng lực và sở trường, đặc biệt là học sinh lớp 10.