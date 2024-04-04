  • Huế ngày nay Online
Chuẩn hóa đồng phục học sinh để tiết kiệm chi phí

HNN - Cứ đến kỳ khai giảng năm học mới, chị Lê Thị Hoa ở phường Vỹ Dạ vừa vui, vừa lo, lại vừa tiếc nuối. Vui là bởi lẽ 2 đứa con chị đang lớn dần, chăm ngoan và học giỏi. Năm nay cậu con trai út lên lớp 7, con gái đầu cũng đã vào lớp 9. Cũng vì, chuẩn bị cho năm tới “vượt vũ môn” nên cũng đến lúc nỗi lo tăng tốc. Còn tiếc nuối lại là một cảm giác lạ và khó nói mỗi khi chị ngồi soạn lại đồng phục của con. Nó còn mới nhưng thằng út chuyển trường thì nhất định phải thay đồng phục.

 Đồng phục áo dài ở các trường trung học phổ thông

Cùng với sách vở, các khoản học phí, đồng phục học sinh là nỗi lo của các bậc phụ huynh khi bước vào năm học mới. Một bộ đồng phục học sinh đầy đủ ở một trường trung học phổ thông (THPT) như Trường chuyên Quốc Học bao gồm: Áo sơ mi trắng 2 - 3 chiếc; quần tây (nam) hoặc váy/quần tây (nữ) 1 - 2 chiếc; áo dài (nữ) 1 - 2 bộ; đồng phục thể dục 1 - 2 bộ; áo khoác 1 chiếc; áo Đoàn 1 chiếc. Còn nữa là các phụ kiện như nơ/cà vạt, phù hiệu và bảng tên, giày và tất… Tính sơ, một bộ đồng phục dành cho một học sinh THPT vào thời điểm này cũng dao động từ 800 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng (nữ) hay 600 nghìn đồng - 1 triệu đồng (nam). Học sinh tiểu học và trung học cơ sở có ít hơn, do không có áo dài và ít phụ kiện, nhưng cũng ở mức 500 nghìn đồng - 800 nghìn đồng (nam). 

Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thường cho phép các trường tự thiết kế đồng phục, miễn là tuân thủ các nguyên tắc chung. Điều này dẫn đến sự đa dạng giữa các trường. Ưu điểm là giúp dễ phân biệt học sinh từ các trường khác nhau. Các trường có thể thiết kế đồng phục phù hợp với đặc điểm học sinh, tạo được dấu ấn văn hóa riêng. Chưa kể, đồng phục đẹp, độc đáo có thể thu hút học sinh và phụ huynh khi chọn trường. Tuy nhiên, nhược điểm là việc chuẩn hóa có thể bị phá vỡ. Việc phụ huynh như chị Lê Thị Hoa phải mua đồng phục mới khi con chuyển trường cũng là sự lãng phí đáng tiếc.

Ngày 6/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2033/SGDĐT-CTTT- HSSV về thực hiện nghiêm túc đồng phục học sinh; trong đó, chú trọng việc tiếp tục thực hiện trang phục học sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường nếu có nhu cầu mặc đồng phục (trang phục truyền thống của nhà trường) thì cần thống nhất mẫu thiết kế và thông báo cho phụ huynh để tự chủ động may, sắm, không áp dụng hình thức bắt buộc mua tập trung. Việc sử dụng đồng phục phải tuân thủ theo mẫu quy định hiện hành của nhà trường, hạn chế tối đa việc thay đổi nhằm bảo đảm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Suy cho cùng, đồng phục học sinh là trang phục được quy định cho học sinh mặc khi đến trường, được thiết kế theo quy chuẩn riêng của từng trường, giúp học sinh thể hiện sự đồng nhất và nhận diện trường học. Trong bối cảnh tình hình chung như hiện nay, đồng phục của các trường không cần hoàn toàn khác nhau. Mỗi trường nên có chi tiết riêng (logo, màu nơ, kiểu váy) để giữ bản sắc, nhưng trang phục chính (áo sơ mi trắng, áo dài trắng, quần tây) có thể chuẩn hóa để tiết kiệm chi phí và dễ tái sử dụng. Đồng phục học sinh các trường học ở Huế nên mang nét đặc trưng truyền thống, thanh lịch, phản ánh văn hóa và môi trường học đường của vùng đất Cố đô.

Còn nữa, bước vào năm học mới, nhà trường cần minh bạch chi phí, chọn nhà cung cấp chất lượng, và xem xét ý kiến học sinh/phụ huynh để cải thiện thiết kế hoặc quy định đồng phục. Phụ huynh cũng nên có kế hoạch mua đồng phục sớm và kiểm tra chất lượng, kích cỡ trước khi nhận. Riêng học sinh cần khắc ghi quy định về mặc đồng phục và bảo quản cẩn thận. Bởi suy cho cùng “của bền tại người”. 

Bài, ảnh: An Nhiên
