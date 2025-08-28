Trên 600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho năm học mới

Trường Tiểu học Dương Nỗ (phường Dương Nỗ) được xây mới, đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026

Chuẩn bị năm học mới, TP. Huế đầu tư trên 422 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất. Cụ thể, xây dựng mới 221 phòng học, cải tạo sửa chữa 418 phòng học; đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 138 phòng bộ môn và phòng chức năng; đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 108 phòng thư viện và nhà vệ sinh. Trong đó, kinh phí chương trình mục tiêu 11,432 tỷ đồng, ngân sách 403,989 tỷ đồng, kinh phí khác (học phí, xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác) 7,020 tỷ đồng.

Về thiết bị dạy học, đã mua sắm 120.106 bộ thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 37, 38, 39/2021/TT-BGDĐT; mua sắm 6.658 bộ thiết bị dạy học ngoài danh mục tối thiểu với tổng kinh phí trên 196 tỷ đồng.

Thành phố cũng chuẩn bị khởi công 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 (quy mô 1.100 học sinh) và xã A Lưới 4 (quy mô 1.300 học sinh) với tổng kinh phí khoảng 383 tỷ đồng. Đây là 2 hạng mục công trình trong 5 dự án tại 5 xã biên giới của TP. Huế được triển khai theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành rà soát, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện phục vụ năm học 2025-2026. Trong đó, tập trung vào cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng học, nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, điện chiếu sáng, sân chơi bãi tập; trang bị, thay thế bàn ghế học sinh phù hợp theo lứa tuổi và tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, kiểm tra toàn diện về an toàn công trình trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ, khu vực vùng sâu, vùng trũng, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trong mùa mưa bão.