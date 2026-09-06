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ClockThứ Ba, 08/09/2026 12:04

Tiếp nhận 90 lưu học sinh Lào vào học tại Đại học Huế

HNN.VN - Sáng 8/9, Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Huế tổ chức Lễ tiếp nhận lưu học sinh Lào diện học bổng của UBND thành phố vào học tại Đại học Huế năm học 2026 - 2027.

Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào qua hoạt động giáo dụcLan tỏa văn hóa Lào trong ngày Tết Bunpimay tại HuếNâng cao trình độ tiếng Việt gắn với bồi dưỡng kỹ năng số cho lưu học sinh Lào

 Hướng dẫn lưu học sinh làm thủ tục nhập học

Sau gần một năm học tập, rèn luyện tại Trường Cao đẳng Huế, 90 lưu học sinh Lào K49 Tiếng Việt đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng Việt, sẵn sàng bước vào chặng đường học tập mới tại Đại học Huế.

Trong thời gian học tiếng Việt, các lưu học sinh được trang bị kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp; đồng thời tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt và tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam.

Tại buổi lễ, các lưu học sinh được thầy cô hướng dẫn hoàn tất các thủ tục nhập học và lựa chọn ngành đào tạo phù hợp. Năm học 2026 - 2027, 90 lưu học sinh tiếp tục theo học nhiều ngành thuộc Đại học Huế, như Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Sư phạm, Nông lâm, Y khoa…

Đây là dấu mốc mới đối với các lưu học sinh sau gần một năm học tập tại Huế, đồng thời thể hiện sự quan tâm của UBND thành phố trong đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Tiếp nhậnlưu học sinh LàoĐại học HuếTrường Cao đẳng Huếbồi dưỡngtiếng Việt
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