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Thể thao trong nước

Sinh viên Đại học Huế giành nhiều thành tích thể thao nổi bật

ClockThứ Hai, 02/11/2026 20:56
HNN.VN - Chiều 2/11, Đại học Huế tổ chức lễ vinh danh đoàn thể thao Đại học Huế đạt thành tích tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

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Lãnh đạo Đại học Huế chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của đoàn thể thao Đại học Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đại học Huế chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của đoàn thể thao, qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh năng động, tự tin, hội nhập và giàu khát vọng của tuổi trẻ Đại học Huế.

Tại vòng chung kết tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Thể thao Sinh viên Đại học Huế xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng môn cầu lông đơn nam hệ nâng cao (vận động viên Nguyễn Tất Duy Lợi) và 1 Huy chương Bạc môn bóng đá nam.

Bên cạnh đó, tại Giải Cầu lông - Bóng bàn - Pickleball Đảng ủy UBND thành phố Huế mở rộng lần thứ I, đoàn giành 15 huy chương (4 Vàng, 6 Bạc, 5 Đồng), đạt Giải Nhì toàn đoàn trong tổng số 35 đoàn tham dự.

Những thành tích nổi bật là minh chứng cho sự phát triển của phong trào thể thao Đại học Huế, đồng thời lan tỏa hình ảnh sinh viên năng động, đoàn kết, bản lĩnh và giàu khát vọng.                                         

Tin, ảnh: Thanh Chí
 Từ khóa: thể thaođại học huếvinh danhxuất sắc
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