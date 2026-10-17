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Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận 21 con chim trĩ sao quý hiếm

HNN.VN - Chiều 28/10, Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận 21 con chim trĩ sao từ Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh).

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 Chương trình chuyển giao chim trĩ sao vào chiều 28/10.

Số chim được chuyển giao nằm trong đàn 44 con đã được đơn vị này bảo tồn, nuôi dưỡng và nhân giống thành công. Để đàn chim thích nghi với nơi ở mới, Thảo cầm viên Sài Gòn đã cử cán bộ chuyên môn đi cùng, hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, nuôi nhốt, nhân giống cho Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo ông Mai Khắc Trung Trực, Trưởng phòng Kỹ thuật Thảo cầm viên Sài Gòn, hành trình vận chuyển chim bằng đường bộ từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế được tính toán kỹ lưỡng. Việc theo dõi, đánh giá sức khỏe từng con chim trĩ sao được chú trọng.

Chim trĩ sao được chuyển giao về Huế và được đưa vào điều kiện nuôi nhốt bán tự nhiên.

Bạch Mã được chọn tiếp nhận đàn chim vì có điều kiện khí hậu phù hợp với tập tính của loài. Khu vực này cũng ghi nhận sự hiện diện của chim trĩ sao ngoài tự nhiên qua hình ảnh từ bẫy ảnh phục vụ công tác bảo tồn. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Bạch Mã có điều kiện nhân lực để chăm sóc, nuôi nhốt và bảo vệ đàn chim.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã khẳng định cam kết huy động tối đa các nguồn lực, tận dụng và phát huy tốt nhất hệ thống chuồng trại, khu nuôi thích nghi, đảm bảo tuyệt đối các điều kiện an toàn sinh học mà Vườn đã nỗ lực chuẩn bị.

Chim trĩ sao hiện được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), đồng thời thuộc nhóm IB theo quy định pháp luật Việt Nam, nhóm động vật rừng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU
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