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Bệnh viện TW Huế giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải thể thao truyền thống Đảng ủy UBND thành phố mở rộng lần thứ I

ClockChủ Nhật, 01/11/2026 19:34
HNN.VN - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Cầu lông - Bóng bàn - Pickleball truyền thống Đảng ủy UBND thành phố Huế mở rộng lần thứ nhất, năm 2026 đã bế mạc vào chiều 1/11, khép lại một mùa giải với nhiều trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Gần 500 vận động viên tranh tài tại giải cầu lông - bóng bàn -pickleball Đoàn Thể thao Huế phấn đấu giành 6 - 8 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc Thắp lửa thể thao, Huế vươn cao bằng sức trẻLan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết và khát vọng phát triển

 

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao cúp, huy chương và giải toàn đoàn.

Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Đinh Thị Như Hiền, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố; đồng chí Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giải năm nay thu hút gần 500 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 35 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Đảng bộ UBND thành phố. Các VĐV tham gia tranh tài ở 3 môn: Cầu lông, bóng bàn và Pickleball, 59 bộ huy chương với tổng cộng 379 trận đấu, được tổ chức trong 5 buổi. Bên cạnh sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giải đấu còn có sự tham gia tranh tài của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Theo đồng chí Đinh Thị Như Hiền, đại diện Ban tổ chức, dù lần đầu tiên được tổ chức, giải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Chất lượng chuyên môn được thể hiện qua nhiều trận đấu hấp dẫn, gay cấn và có tính cạnh tranh cao. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cả về quy mô lẫn chất lượng.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Bệnh viện TW Huế; Giải Nhì và Ba toàn đoàn lần lượt thuộc về Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Giải phong cách được trao cho đơn vị Trường Cao đẳng Huế.

Thành Nhân
 Từ khóa: bế mạcgiải truyền thốngubnd thành phốđại học huếđảng ủy
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