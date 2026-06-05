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ClockThứ Ba, 30/06/2026 18:51

Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào qua hoạt động giáo dục

HNN.VN - Chiều 30/6, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đón đoàn đại biểu gồm giáo viên và học sinh tiêu biểu của Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (CHDCND Lào) đến thăm, giao lưu và tìm hiểu truyền thống nhà trường.

Lan tỏa văn hóa Lào trong ngày Tết Bunpimay tại HuếNâng cao trình độ tiếng Việt gắn với bồi dưỡng kỹ năng số cho lưu học sinh LàoChăm lo lưu học sinh Lào

 Đoàn giáo viên, học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt đã được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tại buổi giao lưu, đại diện Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế giới thiệu về lịch sử gần 130 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, những thành tựu nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt là truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và giáo dục toàn diện. Đại diện Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo cũng như sứ mệnh gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Lào.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, trao đổi giữa giáo viên và học sinh hai trường, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng cho học sinh. Các em học sinh cũng hào hứng trao đổi về phương pháp học tập, việc học tiếng Việt, hoạt động câu lạc bộ, những nét đặc sắc của văn hóa Huế cũng như những dự định, ước mơ trong tương lai.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng Huế làm việc với Đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Sekong (CHDCND Lào) do ông Khamphay Simmavat, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong công tác tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào, đồng thời trao đổi định hướng hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

 Trường Cao đẳng Huế làm việc với Đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Sekong (CHDCND Lào) 

Trường Cao đẳng Huế là đơn vị được UBND thành phố Huế giao nhiệm vụ tiếp nhận, đào tạo tiếng Việt và quản lý lưu học sinh Lào trước khi chuyển tiếp học chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Nhiều năm qua, nhà trường duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tỉnh Nam Trung Lào, trong đó tỉnh Sekong là một trong những địa phương có sự phối hợp hiệu quả và ổn định.

Tính đến tháng 6/2026, toàn thành phố Huế có 308 lưu học sinh Lào đang học tập. Riêng tỉnh Sekong có 17 lưu học sinh diện học bổng toàn phần và 2 học viên cao học. Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Việt, 17 lưu học sinh đã đăng ký theo học tại các trường thành viên thuộc Đại học Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khamphay Simmavat cảm ơn Trường Cao đẳng Huế đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào trong học tập và sinh hoạt tại Huế. Ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, theo dõi, hỗ trợ lưu học sinh; đồng thời nghiên cứu mở rộng học bổng, tăng chỉ tiêu tuyển sinh và triển khai thêm các chương trình hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế Hoàng Bảo Hùng cho biết, nhà trường sẽ tổng hợp các đề xuất để báo cáo UBND thành phố Huế, làm cơ sở xây dựng nội dung hợp tác trong thời gian tới. Ông Hoàng Bảo Hùng bày tỏ mong muốn tỉnh Sekong tiếp tục cử học sinh sang Việt Nam học tập, nhất là ở các ngành kỹ thuật và giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào. Hai bên cũng thống nhất sẽ duy trì trao đổi, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thời gian tới.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn DuCHDCND Làogiao lưuTrường THPT Chuyên Quốc Học - Huế
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