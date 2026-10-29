Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại Huế

Các đại biểu thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào.

Tính đến ngày 3/11/2026, Trường Cao đẳng Huế đang quản lý 397 LHS Lào học tập và sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong đó, 303 lưu học sinh đang theo học tại các trường đại học và 94 lưu học sinh học dự bị tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Huế.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Huế đã phối hợp hoàn thành thủ tục nhập học chuyên ngành cho 90 LHS Lào. Trong đó, Trường Đại học Y - Dược tiếp nhận 42 em, Trường Đại học Khoa học 17 em, Trường Đại học Kinh tế 13 em, Trường Đại học Nông Lâm 11 em, Trường Đại học Sư phạm 6 em và Trường Kỹ thuật - Công nghệ 1 em.

Trong năm học 2025 - 2026, cả 90 LHS tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt đều đạt từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả học tập chuyên ngành vẫn còn những hạn chế. Dù cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếng Việt đầu vào, nhiều LHS vẫn gặp khó khăn trong nghe hiểu, giao tiếp học thuật, đọc tài liệu chuyên môn và tiếp thu kiến thức chuyên ngành. Bên cạnh đó, sự khác biệt về kiến thức nền tảng, phương pháp học tập và khả năng thích nghi với môi trường đại học cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.

Trường Cao đẳng Huế tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay 2026 cho lưu học sinh Lào.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm tiến độ học tập cho LHS Lào. Trong đó, chú trọng bổ trợ tiếng Việt chuyên ngành, phụ đạo kiến thức nền tảng, phân công giảng viên cố vấn học tập và tăng cường hỗ trợ đối với những trường hợp có điểm thấp, nợ học phần hoặc nguy cơ kéo dài thời gian đào tạo.

Trường Cao đẳng Huế cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tổ chức nhóm học tập có sự tham gia đan xen giữa sinh viên Việt Nam và LHS Lào; nghiên cứu triển khai mô hình “Đôi bạn cùng tiến” để hỗ trợ học tập, giao tiếp tiếng Việt và hòa nhập. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin về kết quả học tập, chuyên cần và tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, làm cơ sở phối hợp hỗ trợ kịp thời.

Dịp này, các đại biểu trao đổi về công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học dự kiến tổ chức ngày 10/9/2027 tại Trường Cao đẳng Huế, nhân kỷ niệm 25 năm công tác đào tạo, quản lý LHS Lào (2002 - 2027). Hội thảo dự kiến có 20-30 báo cáo khoa học, tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giới thiệu kết quả nghiên cứu của LHS Lào.

Thông qua việc tăng cường phối hợp, các cơ sở đào tạo hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế và các địa phương của nước bạn.