  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/11/2026 17:33

Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại Huế

HNN.VN - Chiều 4/11, Trường Cao đẳng Huế tổ chức buổi làm việc với các trường đại học trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường phối hợp quản lý, đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào năm học 2026 - 2027.

Đào tạo tiếng Việt gắn với học chuyên ngành cho lưu học sinh LàoTrường Cao đẳng Huế đoạt giải Nhì Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt dành cho người nước ngoàiNâng cao trình độ tiếng Việt gắn với bồi dưỡng kỹ năng số cho lưu học sinh Lào

Các đại biểu thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào. 

Tính đến ngày 3/11/2026, Trường Cao đẳng Huế đang quản lý 397 LHS Lào học tập và sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong đó, 303 lưu học sinh đang theo học tại các trường đại học và 94 lưu học sinh học dự bị tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Huế.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Huế đã phối hợp hoàn thành thủ tục nhập học chuyên ngành cho 90 LHS Lào. Trong đó, Trường Đại học Y - Dược tiếp nhận 42 em, Trường Đại học Khoa học 17 em, Trường Đại học Kinh tế 13 em, Trường Đại học Nông Lâm 11 em, Trường Đại học Sư phạm 6 em và Trường Kỹ thuật - Công nghệ 1 em.

Trong năm học 2025 - 2026, cả 90 LHS tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt đều đạt từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả học tập chuyên ngành vẫn còn những hạn chế. Dù cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếng Việt đầu vào, nhiều LHS vẫn gặp khó khăn trong nghe hiểu, giao tiếp học thuật, đọc tài liệu chuyên môn và tiếp thu kiến thức chuyên ngành. Bên cạnh đó, sự khác biệt về kiến thức nền tảng, phương pháp học tập và khả năng thích nghi với môi trường đại học cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.

 Trường Cao đẳng Huế tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay 2026 cho lưu học sinh Lào.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm tiến độ học tập cho LHS Lào. Trong đó, chú trọng bổ trợ tiếng Việt chuyên ngành, phụ đạo kiến thức nền tảng, phân công giảng viên cố vấn học tập và tăng cường hỗ trợ đối với những trường hợp có điểm thấp, nợ học phần hoặc nguy cơ kéo dài thời gian đào tạo.

Trường Cao đẳng Huế cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tổ chức nhóm học tập có sự tham gia đan xen giữa sinh viên Việt Nam và LHS Lào; nghiên cứu triển khai mô hình “Đôi bạn cùng tiến” để hỗ trợ học tập, giao tiếp tiếng Việt và hòa nhập. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin về kết quả học tập, chuyên cần và tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, làm cơ sở phối hợp hỗ trợ kịp thời.

Dịp này, các đại biểu trao đổi về công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học dự kiến tổ chức ngày 10/9/2027 tại Trường Cao đẳng Huế, nhân kỷ niệm 25 năm công tác đào tạo, quản lý LHS Lào (2002 - 2027). Hội thảo dự kiến có 20-30 báo cáo khoa học, tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giới thiệu kết quả nghiên cứu của LHS Lào.

Thông qua việc tăng cường phối hợp, các cơ sở đào tạo hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế và các địa phương của nước bạn.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Nâng caochất lượngđào tạolưu học sinh Lào
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai trên cả nước trong tháng 10; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và đạt được các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra trong công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi
Nâng cao chất lượng tham mưu của các cấp ủy Đảng

Từ cơ sở đến các cơ quan chuyên môn, nhiều vấn đề được nhận diện, đề xuất và chuyển thành nội dung tham mưu. Khi nắm chắc thực tiễn, nói đúng vấn đề và đề xuất đúng cách làm, tham mưu trở thành một khâu quan trọng giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát hơn với yêu cầu thực tiễn.

Nâng cao chất lượng tham mưu của các cấp ủy Đảng
Để danh hiệu văn hóa trở thành thước đo chất lượng sống

Một danh hiệu văn hóa chỉ có sức nặng khi người dân cảm nhận được cuộc sống tốt hơn ngay trong gia đình, ngõ xóm và cách chính quyền phục vụ. Bởi vậy, triển khai Nghị định 375/2026/NĐ-CP ở Huế cần được xem là cơ hội đổi mới thực chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khắc phục bệnh thành tích, đưa việc bình xét trở về với những giá trị mà cộng đồng cần vun đắp.

Để danh hiệu văn hóa trở thành thước đo chất lượng sống
Hợp tác doanh nghiệp, nâng tầm nhân lực

Ngày 24/10, Trường Cao đẳng Huế tổ chức Hội nghị Hợp tác doanh nghiệp với chủ đề “Đồng hành phát triển - Nâng tầm nhân lực”, nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình đào tạo gắn liền nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Hợp tác doanh nghiệp, nâng tầm nhân lực
KỶ NIỆM 130 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC - HUẾ (23/10/1896 - 23/10/2026)
Tiếp nối truyền thống, đào tạo nhân tài

Với bề dày truyền thống, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế không chỉ khẳng định vị thế bằng những thế hệ nhân tài mà còn bởi những giá trị giáo dục được gìn giữ, bồi đắp qua thời gian. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập trường (23/10/1896 - 23/10/2026), Báo Huế ngày nay có cuộc trao đổi với thầy giáo Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng nhà trường về hành trình tiếp nối truyền thống, bồi dưỡng nhân tài và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp nối truyền thống, đào tạo nhân tài

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top