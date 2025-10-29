Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học

Sinh viên sư phạm ứng dụng công nghệ vào học tập, nghiên cứu

Sinh viên tiếp cận AI

Lê Quang Nhật Minh, sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin và AI tại khoa mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. AI trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp người học tiếp cận tri thức nhanh chóng, chính xác và linh hoạt hơn. Nhờ các trợ lý ảo tích hợp AI, sinh viên có thể tự trau dồi kiến thức của mình bằng cách chủ động tra cứu tài liệu, thực hành lập trình, phân tích dữ liệu và rèn luyện kỹ năng chuyên môn.

Tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, ứng dụng công nghệ đã được triển khai rộng rãi ở hầu hết các ngành học. Riêng ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, sinh viên được học tăng cường, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính... Qua đó, giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên sâu; tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm thực tiễn, phục vụ cho đời sống và sản xuất.

Nắm bắt lợi thế khi ứng dụng AI, sinh viên Đào Thị Yến, Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chia sẻ: “Công nghệ thông minh giúp chúng tôi tra cứu tài liệu, học trực tuyến và tổ chức thời gian hiệu quả. Chỉ cần một thiết bị kết nối internet là có thể học mọi lúc, mọi nơi”.

Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo, nghiên cứu

TS. Lê Đình Hiếu, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế trao đổi, trong quá trình đào tạo, nghiên cứu, đơn vị ứng dụng phần mềm quản lý vật tư, thiết bị để xây dựng từ cấp đề tài sinh viên, từng bước phát triển thành hệ thống hoàn chỉnh; quản lý nhập - xuất - tồn kho, tình trạng sử dụng và bảo trì thiết bị thí nghiệm, thực hành. Nhờ đó, việc quản lý phòng thí nghiệm và xưởng thực hành trở nên minh bạch, chính xác, tiết kiệm nhân lực.

Ứng dụng công nghệ thông tin còn mang lại nhiều lợi ích trong lập kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình, chuẩn đầu ra, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tính tương tác và cá nhân hóa. Qua đánh giá chung, số lượng và chất lượng công bố khoa học gia tăng nhờ ứng dụng các công cụ tính toán, phân tích dữ liệu và quản lý nghiên cứu, tạo dựng môi trường nghiên cứu liên ngành, gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội...

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông tin, việc ứng dụng khoa học công nghệ được trường triển khai từ năm 2018, hướng đến quản trị đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của thời đại 4.0. Công nghệ AI được trường ứng dụng vào hệ thống phần mềm do đội ngũ công nghệ thông tin của trường tự phát triển phục vụ công tác điều hành, hoạt động dạy và học.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã đầu tư xây dựng “Hệ sinh thái số” của trường. Trong hệ sinh thái số, công nghệ AI, Internet vạn vật (IoT) và Máy học (Machine learning) được đưa vào áp dụng. Nhà trường đang triển khai xây dựng các ứng dụng di động hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên trên hệ điều hành Android và iOS, phục vụ thuận tiện cho công tác quản lý điều hành, hoạt động dạy và học. Bước đầu, ứng dụng công nghệ thông minh vào các hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện hiệu quả công tác quản lý giáo dục và mở ra những phương pháp giảng dạy mới theo xu hướng phát triển của kỷ nguyên số.

Cũng như các đại học, trường đại học cả nước, một số trường thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Huế phải đối mặt với các thách thức trong ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo. Trong đó phải kể đến việc thiếu nguồn lực tài chính; nhiều hệ thống, phần mềm, máy tính còn lạc hậu; đội ngũ chuyên gia có trình độ cao về công nghệ thông tin còn thiếu để vận hành, phát triển hệ thống và đào tạo các kỹ năng số cho cán bộ và sinh viên. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên và sinh viên còn khác biệt... Đặc biệt, khi dữ liệu ngày càng lớn, nguy cơ mất an toàn thông tin, tấn công mạng trở thành thách thức lớn đòi hỏi các biện pháp bảo mật hiệu quả.