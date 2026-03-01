  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/03/2026 09:21

Đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2026/TT-BGDĐT quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông thay thế Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2026.

Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh SơnNhững thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinhTranh biện tiếng Anh THPT: Rèn tư duy phản biện trong kỷ nguyên số

Hoàn thiện hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia, góp phần cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc ban hành Thông tư nhằm hoàn thiện hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia, góp phần cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông; làm cơ sở đề xuất các chính sách và giải pháp đổi mới hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông và tăng cường hội nhập quốc tế.

So với Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT có một số điểm mới đáng chú ý:

Thứ nhất, về mục tiêu đánh giá

Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT quy định việc đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào kết quả học tập về kiến thức và kĩ năng của học sinh mà còn chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Thứ hai, về quy mô và chu kì đánh giá

Thông tư quy định việc đánh giá được thực hiện đối với học sinh lớp 5 và lớp 9 trên phạm vi toàn quốc theo phương pháp chọn mẫu. Chu kì đánh giá được thực hiện 5 năm một lần, bảo đảm theo dõi xu hướng phát triển chất lượng giáo dục phổ thông theo từng giai đoạn.

Thứ ba, về nội dung đánh giá

Nội dung đánh giá được thiết kế thành các bài khảo sát tích hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng (tương tự cách tiếp cận các chương trình quốc tế). Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định việc sử dụng phiếu hỏi đối với các đối tượng liên quan nhằm thu thập các nhân tố tác động đến chất lượng giáo dục.

Thứ tư, về hình thức đánh giá:

Hoạt động khảo sát được tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt như trả lời bài khảo sát trên máy vi tính, trên giấy hoặc kết hợp giữa máy vi tính và trên giấy, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương.

Thứ năm, về phân cấp và tổ chức thực hiện

Thông tư quy định cụ thể việc phân cấp, phân quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chương trình đánh giá diện rộng. Theo đó, Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Tổ Thư kí giúp việc; tại địa phương, Giám đốc Sở GDĐT thành lập Ban Khảo sát cấp tỉnh để tổ chức triển khai khảo sát theo kế hoạch.

Thứ sáu, về hợp tác quốc tế

Thông tư có quy định riêng về việc triển khai các chương trình đánh giá diện rộng quốc tế mà Việt Nam tham gia theo các thỏa thuận với các tổ chức quốc tế, góp phần tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đánh giá giáo dục.

Việc ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT góp phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia của Việt Nam, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lí, hoạch định chính sách giáo dục, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
quốc giachất lượnggiáo dụcphổ thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

GẮN KẾT ĐÀO TẠO - THỰC HÀNH - NGHIÊN CỨU:
Nền tảng nâng cao chất lượng nhân lực y tế

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Huế ngày nay Cuối tuần có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế xoay quanh mô hình liên kết đào tạo Trường - Viện.

Nền tảng nâng cao chất lượng nhân lực y tế
Nâng cao chất lượng thụ hưởng bảo hiểm y tế

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, việc bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được xác định là một trụ cột xuyên suốt. Trong đó, bảo hiểm y tế nổi lên như một điểm sáng tiêu biểu, phản ánh rõ hiệu quả hiện thực hóa chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững, đa tầng, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Nâng cao chất lượng thụ hưởng bảo hiểm y tế
'Mùa xuân số' 2026: Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc gia

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đến cùng một nhịp sống mới của đất nước, nơi chuyển đổi số không còn là khái niệm định hướng mà đã hiện diện sinh động trong đời sống hằng ngày. Chuyển đổi số quốc gia đã và đang ghi dấu những thành quả rõ nét, đồng thời mở ra khát vọng bứt phá dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mùa xuân số 2026 Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc gia
Bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, nền tảng cho Huế phát triển bền vững

Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, giàu bản sắc văn hóa, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh (QPAN). Việc giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, cửa khẩu là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, đồng thời, đồng chí chia sẻ thêm một số nội dung cốt lõi.

Bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, nền tảng cho Huế phát triển bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top