Miễn phí tham quan di tích ngày 26/3

Dự kiến, lượng khách tham quan trong dịp 26/3 sẽ tăng cao

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, chính sách miễn phí vé được triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân địa phương và du khách trong nước có thêm cơ hội tiếp cận, khám phá những giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc của di sản. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa.

Chính sách miễn phí được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các di tích lịch sử – văn hóa thuộc quần thể di tích.

Hiện nay, TP. Huế áp dụng miễn phí tham quan di tích cho công dân Việt Nam vào 5 dịp trong năm, gồm: mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày 26/3 (Ngày giải phóng Huế), ngày 19/8 (Cách mạng Tháng Tám), ngày 2/9 (Quốc khánh) và ngày 23/11 (Ngày Di sản văn hóa Việt Nam). Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như miễn phí tham quan cho học sinh các cấp trên địa bàn và các đoàn học sinh toàn quốc tham gia hoạt động ngoại khóa; giảm phí đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Trong ngày 26/3, các điểm tham quan như Hoàng thành Huế, hệ thống lăng vua Triều Nguyễn cùng nhiều công trình trong quần thể sẽ mở cửa đón khách miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp trải nghiệm di sản.

Theo dự kiến, lượng khách tham quan trong dịp này sẽ tăng cao. Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế cho biết sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ, nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, văn minh cho du khách.