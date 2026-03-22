  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 22/03/2026 12:24

Xúc cảm tháng Ba

HNN - Tháng Ba ở Huế luôn đến rất khẽ, đến như một cái chạm tay giữa buổi chiều còn dang dở, không ồn ào như những cơn mưa mùa đông, cũng không rực rỡ gay gắt như mùa hạ.

Đỏ trời hoa gạoMùa xuân nho nhỏBâng khuâng tháng Ba

 

Tháng Ba ở Huế luôn đến rất khẽ, đến như một cái chạm tay giữa buổi chiều còn dang dở, không ồn ào như những cơn mưa mùa đông, cũng không rực rỡ gay gắt như mùa hạ. Tháng Ba bước vào thành phố bằng một làn gió nhẹ từ phía sông Hương, mang theo mùi cỏ non và hương hoa bưởi thoảng đâu đó trong những khu vườn cũ. Ngoài bốn mươi, người ta ít còn háo hức với mùa. Tháng Giêng không còn là khởi đầu rộn ràng. Tháng Chạp cũng chẳng làm tim run như trước. Chỉ có tháng Ba - đứng lưng chừng - làm mình khựng lại. Như một bậc thềm nhỏ giữa hai đoạn đời…

Tôi thường thích đi chậm qua những con đường quen thuộc của Huế vào những ngày như thế. Buổi sớm, khi sương còn vương trên mặt nước, cầu Trường Tiền nằm lặng lẽ như một dải lụa bạc. Dòng sông Hương vẫn trôi êm đềm, chậm rãi như thể nó đã quen với nhịp sống trầm mặc của mảnh đất này từ bao đời.

Tháng Ba cũng là mùa cây thay lá. Những hàng ngô đồng trong Đại Nội bắt đầu đơm những chùm hoa tím lặng lẽ. Không rực rỡ, không phô trương, nhưng lại khiến người ta phải dừng chân nhìn lâu hơn một chút. Ở Huế, dường như cái đẹp luôn chọn cách hiện diện thật nhẹ nhàng, như một lời thì thầm…

Tôi từng không thương tháng Ba, khi những cơn mưa dầm dề làm ướt một mối tình chưa kịp gọi tên. Nắng thì đỏng đảnh đến rồi đi như một lời hứa không thành. Tôi cứ tưởng lỗi tại mùa. Sau này mới biết, mùa nào cũng vậy. Chỉ có lòng người là không yên.

Bây giờ tháng Ba, ngồi nghe gió thổi qua hiên, nghe gió không còn lạnh nữa. Có những mất mát, lúc đầu tưởng không qua nổi. Thế mà thời gian đã lặng lẽ mang đến trong lòng người nỗi bao dung. Để ở tuổi bốn mươi, tôi hiểu thấu một điều, yêu thương như ngọn lửa trong căn bếp, sưởi ấm cả căn nhà qua mùa gió. Yêu thương bây giờ là biết đợi. Đợi một người về muộn. Đợi đứa con lớn lên. Và đợi chính mình ngày một trầm tĩnh, dịu dàng.

Tháng Ba chớp chiếc mi dài, để mưa nắng đi qua đời mình như những phép thử. Để hiểu rằng, sau cùng, thứ còn lại không phải là đúng - sai, mà là mình có còn giữ trong tim yêu thương ấm như ngọn lửa trong căn bếp đời người.

Tôi nhìn lên tán cây trước ngõ. Lá non đang lên, xanh một cách hiền lành, tự nhiên thấy lòng mình cũng vậy. Đã qua những ngày gió lớn. Đã có những đoạn đường tưởng như phải quay lại từ đầu. Nhưng hóa ra, chỉ cần bước chậm hơn một chút, mình vẫn đi tiếp được.

 Có những buổi chiều, tôi ngồi bên bờ sông, nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng về. Âm thanh ấy ngân dài trong không gian, trôi qua những mái nhà rêu phong, qua những con đường nhỏ đầy bóng cây. Tháng Ba khiến lòng người chậm lại, khiến những ký ức cũ cũng dịu dàng.

Huế trong tháng Ba có chút nắng vàng mỏng, có gió xuân còn sót lại, có những tà áo dài đi ngang qua phố với bước chân rất khẽ. Thành phố này dường như chưa bao giờ vội vã. Mọi thứ đều mang một vẻ trầm tĩnh, như thể thời gian ở đây cũng biết cách sống chậm.

Đôi khi tôi nghĩ, tháng Ba ở Huế giống như một trang nhật ký cũ. Mỗi lần mở ra, ta lại thấy một chút kỷ niệm, một chút bình yên, và cả một chút lãng mạn rất riêng của Cố đô. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần một buổi chiều bên sông Hương, nhìn nắng rơi trên mặt nước, cũng đủ để biết rằng Huế vẫn luôn dịu dàng như thế…

Hoài Thanh
 Từ khóa:
xúc cảmtháng Ba
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lộc phá tháng Ba

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của TP. Huế là hệ sinh thái nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, trải dài 68km, với tổng diện tích mặt nước khoảng 216km2. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan hoàng hôn thơ mộng, hệ sinh thái đa dạng và là điểm tham quan sinh thái, chụp ảnh, thưởng thức hải sản đặc trưng của địa phương.

Tuổi trẻ thành phố Huế sôi nổi “Tháng Ba biên giới”

Ngày 21/3, tại xã A Lưới 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Thành Đoàn thành phố Huế và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về Nhân dân khu vực biên giới.

Đỏ trời hoa gạo

“Về ngang một mùa hoa gạo/ Tháng Ba e ấp má hồng/ Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo/ Một trời hoa đỏ mênh mông…” (Về ngang mùa hoa gạo - Thiên Ân). Tôi đã thích những cánh hoa chắc chắn và sắc đỏ ngất ngây của hoa gạo. Trong ký ức của mình, tôi thường nhớ về hoa gạo với hình ảnh của đồng xa, hay góc vườn rất sâu của nội nơi quê nhà. Nhưng nay, rất gần là bầu trời trong xanh của Huế cũng đã nhuộm đỏ sắc màu của hoa gạo mỗi độ tháng Ba về.

“Tháng Ba biên giới” lan tỏa tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ

Ngày 15/3, Thành Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Huế phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Báo Người Lao động tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2025, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Làng Văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới.

Nắng lụa là hoa lá ngậm sương mai

Tháng Ba, trời vẫn đang xuân. Trong ánh ngày còn mờ tỏ buổi tinh sương, đâu đó những bông hoa trên bờ ruộng, những tán cây thấp thoáng ven đường đều đang ngậm sương, chờ nắng lên khoe sắc xanh mướt mát. Hương thơm của cỏ cây, hoa lá theo gió nhẹ lan xa khiến không gian thêm dịu ngọt, an lành.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top