Hơn 100 bác sĩ, học viên sau đại học dự hội thảo “Tim mạch Đức - Việt năm 2025”

HNN.VN - Ngày 25/11, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế phối hợp với Hội Tim mạch học thành phố Huế và Tim mạch Đức - Việt tổ chức hội thảo “Tim mạch Đức - Việt năm 2025”.

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành tim đậpTối ưu triệt đốt rối loạn nhịp bằng năng lượng RFCập nhật kỹ thuật điều trị rối loạn nhịp tim phức tạp bằng sóng RF Cập nhật công nghệ mới trong can thiệp tim mạch phức tạp

Chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo 

Hội thảo có sự tham dự của 11 chuyên gia quốc tế đến từ các Trung tâm Tim mạch, bệnh viện hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức, Hoa Kỳ và Hàn Quốc, cùng với hơn 100 bác sĩ, học viên sau đại học khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hội thảo gồm ba phiên báo cáo chuyên môn và một phiên đặc biệt về Medical AI, cập nhật các chủ đề quan trọng như can thiệp mạch vành (IVUS, can thiệp thân chung), dự phòng tim mạch và tạo nhịp (LBBAP, quản lý lipid), suy tim - bệnh cơ tim (siCRT, GLP-1RA) và ứng dụng AI-ECG trong phát hiện sớm bệnh tim.

Hội thảo Tim mạch Đức - Việt được tổ chức lần đâu tiên tại Huế từ năm 1997 và trở thành hoạt động chuyên môn định kỳ, uy tín hàng năm. Sự kiện lần này tiếp nối truyền thống hợp tác gần 30 năm giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Hội Tim mạch Đức - Việt, tổ chức đã đóng góp quan trọng trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật can thiệp, tạo nhịp, siêu âm tim, hỗ trợ trang thiết bị chuyên ngành cho Trường và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

Đây không chỉ là dịp cập nhật kiến thức tim mạch từ châu Âu, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Hội tim mạch Đức - Việt trong xây dựng năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc tim mạch cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
