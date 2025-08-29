Siết chặt quản lý các khoản thu trong năm học 2025-2026

Học sinh lớp 1 tựu trường

Theo đó, học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở công lập được miễn hoàn toàn theo Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ ngoài học phí tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (nay là thành phố Huế).

Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Sở GD&ĐT nhấn mạnh phải tuân thủ Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học. Hoạt động trông giữ xe, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh, các loại đoàn phí, đội phí… phải thực hiện đúng quy định hiện hành, tuyệt đối không được thu cao hơn mức cho phép.

Về huy động tài trợ, các cơ sở giáo dục phải lập kế hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai, đồng thời không được sử dụng nguồn tài trợ để chi cho các khoản thù lao, khen thưởng hay chi phí quản lý. Các khoản bảo hiểm y tế thực hiện theo luật; bảo hiểm tai nạn học sinh là tự nguyện, không ép buộc.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ, minh bạch các khoản thu - chi, niêm yết công khai và báo cáo quyết toán cuối năm. Việc thu phải có biên lai, hóa đơn theo quy định và được hạch toán đầy đủ. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích phụ huynh, học sinh thanh toán không dùng tiền mặt qua nền tảng Hue-S và các hệ thống điện tử liên thông.

Sở đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền lợi người học và sự minh bạch trong hoạt động tài chính trường học.