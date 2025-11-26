Quản lý hoạt động cơ sở thu mua gỗ keo tràm: Trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương

Quản lý cơ sở thu mua keo tràm ở các địa phương

Kiên quyết xử lý

Cuối tháng 11/2025, UBND phường Kim Long đã có Quyết định số 1420/QĐ- CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trạm cân tải trọng thu mua gỗ rừng trồng ở tổ dân phố (TDP) Thạch Hàn của ông Nguyễn Do (trú TDP Châu Chữ, phường Thủy Xuân). Đây là một trong 2 trạm cân tải trọng mà Huế ngày nay đã phản ánh trong loạt bài: “Buông lỏng quản lý hoạt động cơ sở thu mua gỗ keo tràm” đăng ngày 4 và 5/11/2025.

Theo đó, cơ quan chức năng buộc ông Nguyễn Do khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, bao gồm cả việc khôi phục ranh giới và mốc thửa đất. Cụ thể, buộc tiến hành phá dỡ toàn bộ nhà tiền chế từ thùng xe tải với diện tích 23m2 và 1 bàn cân diện tích 18m2 tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 56 (bản đồ xã Hương Thọ cũ) tọa lạc tại TDP Thạch Hàn, phường Kim Long. Thời hạn thực hiện việc tháo dỡ trong 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Ông Nguyễn Do buộc phải hoàn trả số kinh phí cho UBND phường Kim Long là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC).

Trước đó, UBND phường Kim Long đã lập biên bản VPHC về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp khác khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với chủ cơ sở trạm cân TDP Thạch Hàn với số tiền mỗi trạm 8 triệu đồng.

Như Huế ngày nay đã thông tin, theo thống kê, trên địa bàn thành phố có cả trăm cơ sở thu mua keo tràm gắn cân tải trọng của các doanh nghiệp, hộ cá nhân. Đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đảm bảo quy định pháp luật về quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu nối giao thông... Thế nhưng, một số nơi chính quyền địa phương cơ sở đang buông lỏng quản lý loại hình kinh doanh này.

Tại phường Kim Long, TP. Huế, thời gian gần đây đã liên tiếp “mọc” lên hai trạm cân gỗ ở TDP Thạch Hàn và La Khê Trẹm với nhiều hạng mục đã và đang xây dựng, trạm cân cũng đã đi vào hoạt động thu mua gỗ trên địa bàn. Liên quan đến 2 trạm cân này, UBND phường Kim Long đã có buổi kiểm tra, làm việc và lập biên bản VPHC trong lĩnh vực đất đai và ra quyết định cưỡng chế đối với chủ cơ sở.

Tuy nhiên, đến nay, 2 trạm cân trên vẫn tồn tại, các hạng mục xây dựng trái phép vẫn chưa được tháo dỡ. Lý giải về điều này, ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, phường đang rà soát lại các quy định, mốc thời gian nhằm tránh sai sót để đảm bảo thực thi đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường đối với việc xử lý các trạm cân ở TDP Thạch Hàn và La Khê Trẹm. Trong đó, đối với trạm cân ở TDP Thạch Hàn, do chưa hết thời gian thực hiện tháo dỡ công trình theo quyết định cưỡng chế nên phường tiếp tục tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân thực hiện các quy định. “Quyết định cưỡng chế đã có, phương án cưỡng chế cũng đã sẵn sàng nên chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Toàn nói.

Thẩm quyền địa phương

Theo Chi cục Quản lý đất đai, hiện nay, tại điểm e khoản 1 Điều 15 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai thì chủ tịch UBND cấp xã, phường là người có trách nhiệm “Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 241 Luật Đất đai”.

Đối với quy định của pháp luật đất đai căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các doanh nghiệp thực hiện dự án thương mại, dịch vụ phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Trường hợp cho cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai 2024 cũng đã quy định một số trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp phải xin phép) sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP và các quy định liên quan. Mức phạt cụ thể sẽ tùy thuộc vào loại đất bị chuyển đổi, diện tích đất và địa giới hành chính (xã hay phường).

Ngoài ra, trường hợp các trạm cân tải trọng buôn bán gỗ rừng trồng (keo, tràm) thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường nhưng chủ dự án, chủ cơ sở không thực hiện các thủ tục này trước khi đi vào hoạt động theo quy định, sẽ bị xử lý VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ.