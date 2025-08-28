Học sinh Huế tựu trường, sẵn sàng cho năm học mới

Niềm vui tựu trường của học sinh Trường TH Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa)

Tại nhiều trường học, không khí rộn ràng ngay từ sáng sớm. Các em học sinh đến trường làm quen với thầy cô, nhận lớp, ổn định nền nếp học tập. Giáo viên cũng triển khai những hoạt động khởi động nhẹ nhàng, giúp học sinh nhanh chóng thích nghi, tạo tâm thế vui tươi, hứng khởi trước thềm năm học mới.

Năm học 2025-2026 là năm thứ hai ngành giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các cấp. Vì vậy, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, các trường chú trọng công tác giáo dục toàn diện, đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, phẩm chất trong môi trường học tập thân thiện.

Năm học mới cũng gắn với nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Lễ khai giảng ngày 5/9 sẽ đồng loạt tổ chức tại các trường, kết nối trực tuyến với chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đây là dịp để ngành giáo dục thành phố khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

UBND TP. Huế đã có công văn về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Các trường học vệ sinh cảnh quan chuẩn bị cho lễ khai giảng

Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9. Chương trình được chia thành hai phần: từ 7h30 đến trước 8h, các trường tổ chức ngắn gọn các hoạt động truyền thống, như đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, phát biểu của hiệu trưởng, đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia, khen thưởng… Từ 8h đến 9h30, toàn ngành tham dự trực tuyến chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Các trường sẽ thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đồng thời với điểm cầu chính và nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị, đảm bảo đường truyền ổn định, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ. Đối với những trường chưa đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất, phần trực tuyến có thể tổ chức theo lớp học, với sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm và học sinh.

Riêng bậc mầm non, “Ngày hội đến trường của bé” được linh hoạt tổ chức trước hoặc sau thời điểm cán bộ, giáo viên tham gia trực tuyến.