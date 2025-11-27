Siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn công nghiệp và trường học

Tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Trà

Cảnh báo từ các vụ ngộ độc

Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Joint Well Việt Nam (phường Hương Trà) khiến 17 công nhân phải nhập viện giữa tháng 11/2025 gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn trong bếp ăn công nghiệp. Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, mẫu cá ngừ chiên trong bữa trưa có hàm lượng Histamin lên đến 4.585 mg/kg - vượt xa giới hạn cho phép theo TCVN 8352:2010 và phù hợp với các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân.

Ngay sau sự cố, Sở Y tế phối hợp Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà cùng chính quyền địa phương tổ chức điều tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân, đồng thời làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để xử lý theo quy định. Sở cũng ban hành hướng dẫn, khuyến cáo về lựa chọn, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự. Theo BSCKI. Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc TTYT Hương Trà, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cấp dưỡng và thiết lập quy trình giám sát thực phẩm đầu vào. “Nhận thức và kỹ năng thực hành ATTP đóng vai trò quyết định trong phòng ngừa ngộ độc”, bác sĩ Vinh nhấn mạnh.

Chuẩn bị bữa ăn ca cho công nhân Công ty Scavi Huế

Báo cáo từ Sở Y tế TP. Huế cho biết, trong năm 2025 trên địa bàn xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm khiến 65 người mắc. Dù không có trường hợp tử vong, con số này cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu, đòi hỏi ngành y tế tiếp tục siết chặt quản lý và tăng cường kiểm tra.

Tăng cường kiểm soát tại các bếp ăn

Tại Khu công nghiệp Phong Điền, nơi có hàng nghìn người lao động làm việc, vấn đề bảo đảm ATTP tại các bếp ăn càng được quan tâm đặc biệt. Công ty Scavi Huế và Công ty TNHH B’Lao Sport đều chọn hình thức hợp đồng với đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp nhằm chuyên nghiệp hóa khâu chế biến, hạn chế rủi ro.

Công ty TNHH MTV Huế Thành - đơn vị cung ứng gần 6.000 suất ăn mỗi ngày cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phong Điền cho biết, toàn bộ nguồn thực phẩm đều được ký hợp đồng với nhà cung cấp có pháp lý rõ ràng; quá trình nhập hàng được kiểm soát chặt, bảo đảm tươi sống, có nguồn gốc minh bạch. Quy trình bếp được bố trí một chiều, thực phẩm sống và chín được tách biệt, thức ăn được lưu mẫu đến 72 giờ - cao hơn quy định hiện hành. Ông Trần Đình Thạnh, quản lý công ty, chia sẻ: “Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong lựa chọn nguồn nguyên liệu hoặc chế biến cũng có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn người. Vì vậy, chúng tôi tuyệt đối không được phép chủ quan.”

Tuy vậy, trong các đợt kiểm tra gần đây, một số bếp ăn tại Khu công nghiệp Phú Bài vẫn còn tồn tại sai sót. Tại Công ty TNHH MSV - doanh nghiệp tự tổ chức bếp ăn phục vụ hơn 1.200 suất/ngày - đoàn kiểm tra ghi nhận hợp đồng cung cấp thực phẩm không ghi rõ ngày tháng, việc lưu mẫu thực phẩm còn thiếu và chưa bảo đảm thời gian theo quy định. Những tồn tại này đã được yêu cầu chấn chỉnh ngay lập tức. “Bằng mắt thường chúng tôi không thể biết bữa ăn có an toàn hay không, do đó rất cần sự kiểm tra thường xuyên từ ngành chức năng”, chị Bình, công nhân Công ty MSV chia sẻ.

Sở Y tế TP. Huế cũng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các bếp ăn bán trú tại các trường tiểu học và mầm non ở nhiều phường, xã. Đoàn kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến, nguồn gốc thực phẩm và việc thực hiện kiểm thực ba bước. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn trường học đã thực hiện tương đối tốt quy định về ATTP: bếp được bố trí theo quy trình một chiều; nhân viên cấp dưỡng có khám sức khỏe định kỳ; nguồn thực phẩm có hóa đơn, chứng từ rõ ràng; việc lưu mẫu và kiểm thực ba bước được tuân thủ nghiêm túc.

Các trường như Tiểu học Lê Lợi và Tiểu học Phú Hòa được đánh giá là đơn vị tiêu biểu với quy trình vệ sinh sạch sẽ, khoa học, không gian bếp thoáng mát và thiết bị chế biến đạt chuẩn. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ mở rộng kiểm tra tại các trường học trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm ATTP bền vững, đồng thời nâng cao vai trò của chính quyền cấp cơ sở trong quản lý bếp ăn bán trú.

Tại Hội nghị “Tổng kết công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm khu vực miền Trung năm 2025” do Viện Pasteur Nha Trang tổ chức, lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế khẳng định ngành y tế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp theo Chiến lược quốc gia ATTP, trong đó có Quyết định 82/2025/QĐ-UBND của UBND TP. Huế về phân định rõ trách nhiệm quản lý ATTP từ cấp phường, xã. PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh: “Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời truyền thông sâu rộng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng”.