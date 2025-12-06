EU siết chặt quản lý các nền tảng công nghệ

Ảnh minh họa: TTXVN

Đây là khoản tiền phạt đầu tiên mà Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng đối với nền tảng truyền thông xã hội X theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giám sát các công ty công nghệ lớn.

Theo tuyên bố của EC, X đã vi phạm nghĩa vụ minh bạch theo DSA. Hệ thống “dấu tích xanh” trả phí của X gây hiểu nhầm nghiêm trọng, khiến người dùng khó phân biệt tài khoản thật-giả, tạo điều kiện cho thông tin sai lệch và các hình thức lừa đảo trực tuyến lan rộng.

Ngoài ra, X cũng bị phạt vì không tuân thủ nghĩa vụ minh bạch khi quảng cáo; đồng thời không cung cấp dữ liệu cho các nhà nghiên cứu, dù đây là nghĩa vụ bắt buộc theo DSA nhằm bảo đảm công tác giám sát nội dung.

Ngay khi mức phạt được công bố, Chính phủ Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo EU không nên “tấn công” các công ty Mỹ thông qua việc áp dụng các biện pháp kiểm duyệt. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng mức phạt nêu trên là “cuộc tấn công” vào các nền tảng công nghệ và người dân Mỹ.

Tuy nhiên, EU bác bỏ cáo buộc đang nhắm vào doanh nghiệp Mỹ, đồng thời khẳng định luật áp dụng chung cho mọi nền tảng nhằm bảo vệ người dùng khỏi nội dung độc hại.

Mức phạt 120 triệu euro thấp hơn nhiều so với mức phạt tối đa 6% mà DSA cho phép áp dụng dựa trên tổng doanh thu toàn cầu của X. Sẽ có từ 60 đến 90 ngày để X đưa ra các biện pháp giải quyết vi phạm. Nếu không tuân thủ, nền tảng này sẽ phải chịu các khoản phạt bổ sung.