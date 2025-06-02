  • Huế ngày nay Online
Bệnh viện Trung ương Huế đón 1.200 sinh viên y khoa đến thực hành lâm sàng

HNN.VN - Ngày 15/9, Bệnh viện Trung ương Huế đón gần 1.200 sinh viên của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần đầu thực hành lâm sàng.

Tặng hoa chúc mừng giữa hai đơn vị 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện tự hào là đối tác, cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Môi trường lâm sàng tại bệnh viện sẽ mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận thực tế chuyên môn và tham gia vào các hoạt động của đội ngũ y tế. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tin tưởng các sinh viên sẽ có thời gian thực hành hiệu quả trong chặng đường học tập quan trọng này.

Cũng tại buổi gặp, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đề nghị sinh viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong quá trình thực hành lâm sàng, tận dụng tối đa cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, sinh viên cần tuân thủ nghiêm các quy chế đào tạo của nhà trường cũng như các quy định của Bệnh viện Trung ương Huế. Qua đó xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có trách nhiệm và đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Trước đó, để đảm bảo công tác phối hợp được triển khai đồng bộ và hiệu quả, ngày 11/9, tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi họp bàn triển khai công tác thực hành lâm sàng, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành, đồng thời nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện kỹ năng lâm sàng cho sinh viên ngành y. Đây là bước đi quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
