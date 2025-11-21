Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế vào Trường Đại học Y - Dược

Trao, nhận quyết định sáp nhập

Dư buổi lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Huế, các sở, ban ngành thành phố Huế; lãnh đạo Đại học Huế và các đơn vị thành viên, trực thuộc…

Việc sáp nhập dựa trên nguyên tắc: Sáp nhập trên cơ sở tiếp nhận toàn phần có sắp xếp, đảm bảo tính kế thừa, ổn định, hiệu quả và tiếp tục phát triển; đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của đội ngũ viên chức, người lao động và người học; tiếp tục đào tạo cán bộ y tế trình độ cao đẳng theo nhu cầu của xã hội, đặc biệt là hệ thống y tế của thành phố Huế, cho đến khi có quy định mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các quy định của pháp luật mới.

Mục tiêu chung của việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhằm phát triển theo mô hình “Trường - Viện” đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia, hướng đến đạt chuẩn quốc tế về giáo dục và y tế, đáp ứng yêu cầu Chiến lược quốc gia về chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ sở giáo dục theo chủ trương của Chính phủ. Đây là thời khắc lịch sử đánh dấu bước ngoặt phát triển mới, mở ra chương mới, cơ hội lớn để xây dựng một cơ sở đào tạo y - dược chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và đất nước.