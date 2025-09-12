Vì sao học phí các trường đại học ở Huế có sự chênh lệch lớn?

Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cũng là nơi đào tạo, thực hành cho sinh viên y - dược

Mức học phí chênh lệch lớn

Theo công bố mức học phí năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Y - Dược có mức thu cao nhất, dao động từ 36,6 đến 61,1 triệu đồng/năm, tùy ngành. Các ngành “nóng” như y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học thuộc nhóm có mức cao nhất, đến hơn 60 triệu đồng. Trước đó, năm học 2024 - 2025, học phí cao nhất của trường này là khoảng 48,9 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thu học phí khoảng 14 triệu đồng/năm học 2024 - 2025 và tăng lên gần 16 triệu đồng/năm vào năm học mới này. Các trường còn lại có mức thu thấp hơn, như Trường Đại học Khoa học dao động từ 15,1 - 17,4 triệu đồng, Trường Đại học Nghệ thuật từ 15,2 - 18,5 triệu đồng, Trường Đại học Nông Lâm khoảng 14 triệu đồng/năm...

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế trao đổi, có nhiều nguyên nhân khiến học phí Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cao vượt trội. Trong đó, phải kể đến trường này đang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhóm 2, cho phép thu học phí cao hơn khung chung để đảm bảo chi trả lương, phụ cấp giảng viên và đầu tư cơ sở vật chất. Đây là xu thế chung tại nhiều cơ sở đào tạo y - dược lớn trong cả nước. Ngoài ra, chương trình đào tạo y - dược đòi hỏi hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành lâm sàng hiện đại, tiêu hao vật tư lớn, cùng đội ngũ giảng viên là bác sĩ, chuyên gia trình độ cao, làm chi phí đào tạo tăng đáng kể.

Sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế tiếp cận công nghệ đầu năm học mới

Chị Đặng Thị Thanh Trúc, phụ huynh em Nguyễn Thành Long ở phường Hóa Châu (TP. Huế) cho biết, điểm thi của Long đủ để vào ngành luật ở Huế và nhiều trường khác nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên phải vào học Trường Đại học Nông Lâm để giảm gánh nặng tài chính. Long đang hoàn thiện hồ sơ vay vốn ưu đãi để đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Phan Thị Phương Thảo, sinh viên năm 5 ngành y khoa chia sẻ, học phí tăng cao gây áp lực lớn, em phải nỗ lực học tốt để giành học bổng. Ngoài học bổng khuyến khích học tập, nhà trường còn có học bổng từ doanh nghiệp và quỹ tài trợ, giúp sinh viên giảm bớt nỗi lo về học phí.

Thu học phí thấp khiến trường gặp khó khăn

PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông tin, nhà trường thu học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và luôn dao động ở mức thấp so với mặt bằng chung của các đơn vị đào tạo của Đại học Huế và cả nước nói chung.

Mức thu học phí thấp tất nhiên sẽ tạo cơ hội, thu hút sinh viên theo học ngành nông lâm trong điều kiện nguồn nhân lực chất lượng cao ngành này luôn “cung không đủ cầu”. Theo đó, nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng hằng năm từ 2.500 - 3.000 vị trí việc làm, trong khi Trường Đại học Nông Lâm chỉ đáp ứng chưa đầy 1.000. Tuy nhiên, mức thu học phí thấp cũng gây nhiều khó khăn cho nhà trường trong quá trình hoạt động, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thực hành, chi trả lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao…

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế trao đổi, đơn vị luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Để giảm bớt gánh nặng về học phí cho phụ huynh, sinh viên, Đại học Huế tạo điều kiện cho sinh viên ở ký túc xá và có nhiều loại học bổng bao gồm học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, học bổng theo ngành và học bổng dành cho tân sinh viên. Sinh viên cũng có thể tìm kiếm các học bổng quốc tế, như học bổng VEF và học bổng từ các đối tác nước ngoài tài trợ.

Một cơ hội khác cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện được nhận học bổng, tài trợ của doanh nghiệp, miễn học phí sẽ được các trường tạo điều kiện xác nhận để được vay vốn ưu đãi, giảm học phí nhằm giảm bớt gánh nặng gia đình trong quá trình học tập. Chính sách tín dụng cho sinh viên vay được quy định bởi Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) về cung cấp vốn vay hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với hạn mức tối đa 4 triệu đồng/tháng. Lãi suất vay ưu đãi là 0,5%/tháng (tương đương 6,6%/năm), và sinh viên được miễn trả nợ gốc và lãi trong thời gian học. Thủ tục vay đơn giản, được thực hiện tại VBSP địa phương sau khi nhà trường xác nhận và có giấy đề nghị vay vốn.