Cập nhật tiến bộ về nội soi năm 2025

HNN.VN - Ngày 27/9, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế phối hợp với Đại học Nagoya, Nhật Bản tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Cập nhật tiến bộ về nội soi năm 2025: Nagoya - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế”.

Các tham luận về nội soi tiêu hóa nhận được sự quan tâm của đại biểu

Cách đây 12 năm, sự hợp tác với Đại học Nagoya, Nhật Bản, mang đến cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dươc Huế sự hỗ trợ về máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng với việc đào tạo nhân lực bài bản, làm nền móng cho việc thành lập Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, một Trung tâm Nội soi - Tiêu hóa với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại vào loại hàng đầu ở miền Trung và cả nước. Hợp tác này còn mở ra trang mới trong lịch sử phát triển của chuyên ngành nội soi tiêu hóa, không chỉ của bệnh viện trường mà còn của chuyên ngành nội soi tiêu hóa miền Trung và cả nước.

Hội thảo khoa học lần này quy tụ các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nội soi, tiêu hóa của Nhật Bản. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự hợp tác bền chặt và hiệu quả trong hơn 12 năm qua.

Trong bối cảnh y học hiện đại, nội soi tiêu hóa không chỉ dừng lại ở chẩn đoán mà còn mở rộng mạnh mẽ trong điều trị, từ kỹ thuật phẫu tích dưới niêm mạc (ESD), siêu âm nội soi (EUS), ERCP, đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp của hệ thống mật tụy. Những tiến bộ này không chỉ mang lại giá trị lớn cho người bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu đến từ Nagoya, Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới nhất, đồng thời là cơ hội để đội ngũ cán bộ, giảng viên, bác sĩ, hội thảo viên và học viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế học hỏi, thảo luận và mở rộng hợp tác nghiên cứu. Đây cũng là dịp để nhà trường, các thế hệ bác sĩ nội soi ở Huế và miền Trung tri ân sự giúp đỡ của Đại học Nagoya cho trường và tiếp tục con đường hợp tác, phát triển trong tương lai.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Hội thảocập nhậtnội soitiêu hoánăm 2025
