Xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang: “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”

Cán bộ, đảng viên phường An Cựu tham dự buổi quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU.

Nêu gương gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang là quá trình thay đổi những tập quán đã tồn tại nhiều năm, gắn với phong tục, tín ngưỡng và đạo hiếu của mỗi gia đình. Vì vậy, cùng với việc quy định những chuẩn mực trong tổ chức tang lễ, Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định: Đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu đột phá, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Xuất phát từ thực tiễn việc tang vẫn còn những hạn chế, Chỉ thị yêu cầu thực hiện tang lễ không quá 72 giờ kể từ thời điểm người mất đến khi đưa tang; không đốt, rải vàng mã; không sử dụng âm thanh vượt quy định. Đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm "đi trước" của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện và vận động Nhân dân cùng làm theo.

Điểm nổi bật của Chỉ thị là lần đầu tiên, việc chấp hành quy định về nếp sống văn minh trong việc tang được gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng quý, hằng năm. Việc không chấp hành được xác định là biểu hiện vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Điều đó cho thấy xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang đã trở thành một yêu cầu cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, chứ không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động.

Tinh thần ấy đã được nhiều địa phương triển khai ngay sau khi Chỉ thị được ban hành. Tại phường An Cựu, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 13 đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ông Phan Vĩnh Duy Mãn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Cựu nhấn mạnh, để Chỉ thị đi vào cuộc sống, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện trong chính gia đình mình; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân và Nhân dân cùng chấp hành.

Tiên phong và gương mẫu

Qua ghi nhận, ngay sau khi Chỉ thị 13 được ban hành, nhiều cấp ủy đã chủ động đưa nội dung vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sớm cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy tại cơ sở. Với việc xác định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là khâu đột phá, Chỉ thị đang từng bước được triển khai gắn với công tác xây dựng Đảng và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tham dự sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố (TDP) Nam Sơn (phường Phong Thái), Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Ngọc Phương quán triệt việc triển khai Chỉ thị 13 trong sinh hoạt các chi bộ TDP. Qua đó, đề nghị tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt và tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang là câu chuyện của nhận thức nên cần được tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp. Việc vận động các gia đình rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ được thực hiện trên tinh thần vừa bảo đảm quy định, vừa phù hợp phong tục địa phương.

Ông Hoàng Công Chí, Bí thư Chi bộ TDP Nam Sơn cho rằng, ở khu dân cư, hiệu quả tuyên truyền phụ thuộc nhiều vào sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Khi đảng viên thực hiện trước trong chính gia đình mình và kiên trì giải thích để người dân hiểu ý nghĩa của chủ trương thì việc vận động sẽ thuận lợi hơn, từ đó tạo sự đồng thuận và từng bước hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Ở phường Phong Phú, việc triển khai được bắt đầu từ những việc làm cụ thể. Ông Hồ Xuân Lộc, Bí thư Chi bộ TDP Điền Lộc 1 thông tin, chi bộ đã đăng tải toàn văn Chỉ thị lên nhóm Zalo để đảng viên nghiên cứu. Tại cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung này tiếp tục được quán triệt và thống nhất cách thực hiện. Chi bộ xác định muốn vận động Nhân dân thì trước hết cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong chính gia đình mình.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm sau khi Chỉ thị được ban hành là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để tạo chuyển biến thực sự trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức, phát huy vai trò của báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể để Chỉ thị sớm đi vào cuộc sống.

"Thay đổi một thói quen xã hội cần thời gian và sự kiên trì. Vì vậy, tinh thần 'đảng viên đi trước, làng nước theo sau' phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong mỗi gia đình của cán bộ, đảng viên để tạo sức thuyết phục trong công tác tuyên truyền", UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh.