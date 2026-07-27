Bảo dưỡng, sửa chữa chân, tay giả cho người có công với cách mạng

Bác sĩ, kỹ thuật viên căn chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa chân giả cho thương bệnh binh bị khuyết chi

Đây là chương trình góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho thương binh và người có công với cách mạng bị khuyết chi, đang sử dụng chân, tay giả trên địa bàn thành phố Huế.

Trong đợt bảo dưỡng, sửa chữa chân, tay giả lần này, có 18 người có công với cách mạng được hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa. Các đối tượng được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Phục hồi chức năng và kỹ thuật viên Công ty TNHH Chỉnh hình VietHealth khám và đánh giá tình trạng mỏm cụt, khả năng vận động; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của chân, tay giả đang sử dụng; tư vấn, căn chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa; hướng dẫn sử dụng, vệ sinh và bảo quản chân, tay giả an toàn...

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của các cấp, các ngành và toàn xã hội với người có công, qua đó góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống và sức khỏe của người có công với cách mạng. Đồng thời, chương trình góp phần giúp người có công sử dụng chân, tay giả an toàn, phù hợp và thuận tiện hơn trong vận động, sinh hoạt hằng ngày.