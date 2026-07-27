  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/08/2026 14:58

Bảo dưỡng, sửa chữa chân, tay giả cho người có công với cách mạng

HNN.VN - Ngày 12/8, Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ, Công ty TNHH Chỉnh hình VietHealth khai mạc chương trình khám, tư vấn, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa chân, tay giả cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Huế.

Thể thao mở cánh cửa hòa nhập cho người khuyết tậtThêm nguồn lực chăm lo người có côngQuan tâm chăm sóc sức khỏe người có công

 Bác sĩ, kỹ thuật viên căn chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa chân giả cho thương bệnh binh bị khuyết chi

Đây là chương trình góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho thương binh và người có công với cách mạng bị khuyết chi, đang sử dụng chân, tay giả trên địa bàn thành phố Huế. 

Trong đợt bảo dưỡng, sửa chữa chân, tay giả lần này, có 18 người có công với cách mạng được hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa. Các đối tượng được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Phục hồi chức năng và kỹ thuật viên Công ty TNHH Chỉnh hình VietHealth khám và đánh giá tình trạng mỏm cụt, khả năng vận động; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của chân, tay giả đang sử dụng; tư vấn, căn chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa; hướng dẫn sử dụng, vệ sinh và bảo quản chân, tay giả an toàn...

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của các cấp, các ngành và toàn xã hội với người có công, qua đó góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống và sức khỏe của người có công với cách mạng. Đồng thời, chương trình góp phần giúp người có công sử dụng chân, tay giả an toàn, phù hợp và thuận tiện hơn trong vận động, sinh hoạt hằng ngày.

Tin, ảnh: Thương Hiếu
 Từ khóa:
Tay chân giảngười có công với cách mạngbảo dưỡngsửa chữabệnh viện phục hồi chức năng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phân luồng giao thông, sửa chữa cầu Trường Tiền

Nhằm sửa chữa, bảo trì và sơn lại hệ thống kết cấu thép, góp phần bảo đảm an toàn khai thác và kéo dài tuổi thọ cầu Trường Tiền, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường bộ miền Trung triển khai thi công sửa chữa công trình này bắt đầu từ 1/6/2026.

Phân luồng giao thông, sửa chữa cầu Trường Tiền
Sửa chữa đập Thảo Long phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sau 20 năm đưa vào khai thác, sử dụng, đập Thảo Long (phường Dương Nỗ, TP. Huế) đã hư hỏng, xuống cấp nhiều điểm. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần thiết phải sửa chữa công trình thủy lợi này nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch ở sông Hương và vùng đầm phá Tam Giang.

Sửa chữa đập Thảo Long phục vụ sản xuất nông nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top