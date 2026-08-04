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ClockThứ Năm, 06/08/2026 15:53

Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng"

HNN.VN - Chiều 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an thành phố tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng" năm 2026 trên nền tảng Hue-S.

Cảnh giác với lừa đảo trên không gian mạng - Kỳ 2: Cách nhận diện và phòng, chốngTrao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số TP. Huế năm 2025Trao 36 giải cá nhân tại Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026"

 Trao giải Nhất cho cá nhân tham gia Cuộc thi

Sau 1 tháng triển khai (từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/7/2026), Cuộc thi thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo người dân, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông qua các nội dung thi, người tham gia được trang bị kiến thức về nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng; kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, xác thực thông tin trước khi thực hiện các giao dịch; kỹ năng xử lý tình huống khi trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến. Đồng thời tiếp cận các công cụ, nền tảng hỗ trợ bảo mật và cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng. 

Ban Tổ chức đã ứng dụng nền tảng báo cáo số của thành phố để theo dõi, thống kê và đánh giá kết quả theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý và chất lượng Cuộc thi. 

 Trao giải thưởng cho 15 tập thể đạt nhiều kết quả cao tại Cuộc thi

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức ghi nhận 34.320 lượt người tham gia. Trong đó, người dân có 3.790 người, đạt tỷ lệ 11,5%; cán bộ, công chức, viên chức có 23.243 người, đạt tỷ lệ 67,72%; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, thành viên hợp tác xã có 7.287 người, đạt tỷ lệ 21,23%.

Trong số 34.320 người tham gia có 28.665 người tham gia trả lời đúng toàn bộ 10/10 câu hỏi, đạt tỷ lệ 83,52%; có 4.133 người trả lời đúng 9/10 câu hỏi đạt tỷ lệ 12,04%. Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức trao 15 giải tập thể và 14 giải cá nhân với tổng giá trị giải thưởng là 52 triệu đồng.

Kết quả này phản ánh sự quan tâm, chủ động tìm hiểu kiến thức về an toàn thông tin của người dân, đồng thời khẳng định hiệu quả của Cuộc thi trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
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