55 đề tài tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XXIII

Trao chứng nhận cho các báo cáo viên tại hội nghị

Đây cũng là dịp để lựa chọn các đề tài xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế do Bộ Y tế và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 11/2026 tại Trường Đại học Y - Dược Hải Phòng.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, hội nghị là diễn đàn học thuật quan trọng, tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ, sinh viên và học viên trao đổi chuyên môn, chia sẻ kết quả nghiên cứu, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Năm nay, hội nghị thu hút 55 đề tài báo cáo tại 7 hội đồng chuyên môn, đại diện cho hầu hết các lĩnh vực đào tạo của nhà trường. Đáng chú ý, có 39 đề tài được trình bày bằng tiếng Anh, thể hiện xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Hội nghị cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của sinh viên và học viên với 11 đề tài nghiên cứu.

Những năm qua, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế luôn xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường không ngừng xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ và người học tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng cường hội nhập quốc tế. Nhiều cán bộ trẻ, sinh viên của trường đạt thành tích cao tại các giải thưởng và hội nghị khoa học cấp quốc gia.

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XXIII tiếp tục khẳng định vai trò của nghiên cứu khoa học trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các nhà khoa học trẻ của nhà trường.